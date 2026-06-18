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रणथंभौर एक्सप्रेस के पहियों से निकला धुआं, जान बचाने पटरियों पर कूदे लोग, पीछे से आ गई दूसरी ट्रेन

Indore News-इंदौर से जोधपुर जा रही रणथंभौर एक्सप्रेस में इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण चक्के का ब्रेक शू जाम हो गया और धुआं निकलने लगा, जिससे आग की अफवाह फैलने पर घबराए यात्री पटरियों पर कूद गए. रेलवे स्टाफ ने मुस्तैदी से धुआं शांत किया और गनीमत रही कि यात्री समय रहते ट्रैक से हट गए.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 18, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:37 PM IST
रणथंभौर एक्सप्रेस के पहियों से निकला धुआं, जान बचाने पटरियों पर कूदे लोग, पीछे से आ गई दूसरी ट्रेन

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Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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