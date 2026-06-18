रणथंभौर एक्सप्रेस के पहियों से निकला धुआं, जान बचाने पटरियों पर कूदे लोग, पीछे से आ गई दूसरी ट्रेन

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Ratlam Train Accident Averted-इंदौर से जोधपुर जा रही रणथंभौर एक्सप्रेस में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब ट्रेन के जनरल कोच के पहियों से अचानक घने धुंए के गुबार निकलने लगे. घटना सुबह करीब पौने 10 बजे आलोट के पास लूणी-रीछा स्टेशन की है. ट्रेन से धुआं निकलता देख यात्रियों में आग लगने की अफवाह फैल गई, जिससे घबराए लोग अपना सामान लेकर सीधे पटरियों पर कूदने लगे. इस अफरा-तफरी का एक वीडियो भी सामने आया है.
क्यों निकला पहियों से धुआं
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, लूणी-रीछा स्टेशन पर रणथंभौर एक्सप्रेस का कोई स्टॉपेज नहीं है.लेकिन अचानक आगे का सिग्नल लाल होने की वजह से लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े. ब्रेक लगाने के कारण एक पहिए का ब्रेक शू जाम होकर चिपक गया. ट्रेन की रफ्तार और घर्षण की वजह से वहां से धुआं निकलने लगा था.
रेलवे स्टाफ की सूझबूझ से पाया काबू
धुआं उठते ही ट्रेन को तुरंत रोका गया. सूचना मिलते ही कोटा रेल मंडल के कर्मचारी अग्निशमन यंत्र लेकर मौके पर पहुंचे और कुछ ही देर में स्थिति पर काबू पा लिया. करीब 20 मिनट तक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही और तकनीकी जांच के बाद उसे आगे से सफर के लिए रवाना किया गया. गनीमत रही कि इस अफरा-तफरी में कोई यात्री चोटिल नहीं हुआ.
टल गया मुरैना जैसा बड़ा हादसा
दरअसल, जब यात्री पटरियों पर उतरे हुए थे, उसी के ठीक 10 मिनट बाद दूसरे ट्रैक पर कोटा-उज्जैन मेमू ट्रेन भी वहां पहुंच गई थी. यह डर इस इसलिए भी बड़ा था क्योंकि ठीक चार दिन पहले मुरैना में भी ऐसी ही आग की अफवाह के बाद यात्री पटरियों पर कूद गए थे और दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से 4 यात्रियों की कटकर मौत हो गई थी. रतलाम रेलवे स्टाफ की मुस्तैदी से यहां वैसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.
एक महीने के अंदर दूसरी घटना
आपको बता दें कि आलोट क्षेत्र में एक महीने के अंदर ट्रेन में तकनीकी खराबी की यह दूसरी घटना है. इससे पहले 17 मई को त्रिवेंद्रम से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में सुबह-सुबह आग लग गई थी, तब भी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर प्रभावित कोचों को ट्रेन से अलग किया गया था.
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