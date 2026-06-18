रणथंभौर एक्सप्रेस के पहियों से निकला धुआं, जान बचाने पटरियों पर कूदे लोग, पीछे से आ गई दूसरी ट्रेन

टल गया मुरैना जैसा बड़ा हादसा

दरअसल, जब यात्री पटरियों पर उतरे हुए थे, उसी के ठीक 10 मिनट बाद दूसरे ट्रैक पर कोटा-उज्जैन मेमू ट्रेन भी वहां पहुंच गई थी. यह डर इस इसलिए भी बड़ा था क्योंकि ठीक चार दिन पहले मुरैना में भी ऐसी ही आग की अफवाह के बाद यात्री पटरियों पर कूद गए थे और दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से 4 यात्रियों की कटकर मौत हो गई थी. रतलाम रेलवे स्टाफ की मुस्तैदी से यहां वैसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.