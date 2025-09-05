जबलपुर में महिला ने दिया इतने भारी बच्चे को जन्म, डॉक्टर भी हैरान; बताया कुदरत का चमत्कार
जबलपुर में महिला ने दिया इतने भारी बच्चे को जन्म, डॉक्टर भी हैरान; बताया कुदरत का चमत्कार

Jabalpur News: जललपुर में एक हैरान करने वाले बच्चे ने जन्म लिया है. जिसका वजन देख चिकित्सक भी हैरान हैं. उनका कहना है कि यह दुर्लभ मामला है. ऐसे मामले लाखों में सामने आते हैं. बच्चे के वजन को लेकर पूरे जलबलपुर में जोर-शोर से चर्चा चल रही है. 

Sep 05, 2025
जबलपुर में महिला ने दिया इतने भारी बच्चे को जन्म, डॉक्टर भी हैरान; बताया कुदरत का चमत्कार

Heavyweight Baby born in Jabalpur: मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. जहां  शासकीय रानी दुर्गावती अस्पताल में एक महिला ने  सामान्य से लगभग दोगुने वजन, यानी 5.2 किलोग्राम के बच्चे को जन्म दिया है. डॉक्टरों की टीम इस घटना को बहुत ही दुर्लभ और कुदरत का चमत्कार बता रही है. 

रानी दुर्गावती अस्पताल की गायनोकोलॉजिस्ट और यूनिट हेड डॉ. भावना मिश्रा के मुताबिक, रांझी निवासी शुभांगी चौकसे ने बुधवार को सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए इस भारी-भरकम शिशु को जन्म दिया. डॉ. मिश्रा ने बताया कि इतने ज्यादा वजन वाले बच्चे का जन्म उन्होंने अपने करियर में कई सालों बाद देखा है. जन्म के बाद से डॉक्टरों की टीम द्वारा बच्चे की विशेष निगरानी की जा रही है. क्योंकि, ऐसे बच्चों में  शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव होने की संभावना होती है. फिलहाल निगरानी के लिए नवजात को SNCU (नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई) में रखा गया है

जानिए क्या बोले डॉक्टर
डॉक्टरों ने बताया कि ऐसे बच्चों को जन्मजात बीमारियों का खतरा बना रहता है. हालांकि हालात की बात यह है कि अभी तक यह बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है. डॉक्टरों ने बताया कि यह असाधारण मामला है. इसके पीछे की वजह मां का स्वास्थ्य, बेहतर पोषण या आनुवंशिक कारण हो सकता है.

दुर्लभ मामला
पिछले कुछ वर्षों में  बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवनशैली के कारण बच्चों का औसत वजन धीरे-धीरे बढ़ रहा है. लेकिन  5.2 किलोग्राम का वजन एक बहुत ही दुर्लभ मामला है. जिसे कुछ लोग कुदरत का चमत्कार भी बता रहे हैं. अस्पताल में हर कोई इस नवजात को देखकर हैरान है. यह घटना पूरे जबलपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है. 
 
जानिए जन्म लेने वाले बच्चों का औसत वजन
गौरतलब है सामान्य तौर पर जन्म लेने वाले नवजात बालक का औसत वजन 2.8 से 3.2 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि नवजात बच्ची का औसत वजन 2.7 से 3.1 किलोग्राम के बीच होता है. लेकिन जबलपुर में पैदा हुए बच्चे का जन्म 5.2 किलोग्राम है. जो औसत से करीब 2 किलोग्राम अधिक है. ऐसे मामले बहुत कम ही सामने आते हैं. 

