सिंगरौली में मिला बेशकीमती खजाना, 'रेयर अर्थ एलिमेंट्स' से MP देगा चीन को कड़ी टक्कर

Rare Earth Elements found in Singrauli: मध्य प्रदेश आने वाले सालों में चीन को कई ममालों में टक्कर दे सकता है. ऐसा हम इसलिए कह रहे क्योंकि एमपी के सिंहरौली में मिले रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी की दुर्लभ मृदा तत्व इस बात का सबूत है. सिंहरौली में बड़ी मात्रा में मिले ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियारों के निर्माण के लिए बहुत जरूरी माने जाते है. पहले हम इन एलिमेंट्स के लिए चाइना पर निर्भर रहते थे लेकिन बड़े पैमाने पर इन दुर्लभ मृदा तत्वों के मिल जाने से चीन पर हमारी निर्भरता जल्द खत्म होगी.

चीन को टक्कर देने के लिए तैयार

रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे की स्कैंडियम, येट्रियम, सेरियम, प्रेजोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमेथियम आदि इनके मिलने से हमारी चाइन के प्रति निर्भरता कम हो सकती है साथ ही भारत की वैश्विक स्तर तक पहचान और बढ़ेगी. सिंहरौली में इन एलिमेंट्स के भंडार मिलने से मध्य प्रदेश भी जल्द क्रिटिकल मिनरल्स की राजधानी कहलाएगा और क्रिटिकल मिनरल्स का हब भी बनेगा.

रेयर अर्थ एलिमेंट्स का कहां-कहां इस्तेमाल

रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइट्म और हथियार बनाने में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है. कैमरा और स्मार्टफोन लेंस 50% तक लैथेनम से बनाए जाते हैं. सैमरियम-कोबाल्ट और नियोडिमियम हाई परफॉरमेंस वाले हथियार बनाने के काम आते है. लैंथेनम और सेरियम का उपयोग रिफाइनिंग में होता है. नियोडिमियम, आयरन, बोरॉन और सैमरियम, कोबाल्ट मैगनट ई वाहनों को लिए बहुत जरूरी माने जाते है. ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर हेल्थ सेक्टर में भी इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भारी उपयोग किया जाता है. भारत में इस खजाने के मिलेन से जल्द एमपी और पूरे भारत की तस्वीर बदल सकती है.

मध्य प्रदेश को कैसे फायदा

सिंहरौली में बड़ी संख्या में मिले इन एलिमेंट्स से मध्य प्रदेश की पहचान बढ़ेगी. भारत को ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस के क्षेत्र में आगे ले जाने में मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान देखा जाएगा. इसके लिए एमपी सरकार, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, यहां इन एलिमेंट्स को लेकर रिसर्च और इंवेस्टिगेशन किया जाएगा. एमपी सरकार जल्द ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गठित करने पर विचार कर रही है.

सोर्स: पत्रिका