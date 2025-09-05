रतलाम के सबसे अमीर व्यक्ति, नेटवर्थ 12,00,00,00,000 रुपये; जानिए क्या करते हैं काम
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2910199
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

रतलाम के सबसे अमीर व्यक्ति, नेटवर्थ 12,00,00,00,000 रुपये; जानिए क्या करते हैं काम

Ratanlal Kataria Net Worth: हुरुन रिच लिस्ट 2024 के अनुसार, रतलाम में सबसे अमीर व्यक्तियों में रतनलाल कटारिया (Ratanlal Kataria) का नाम सबसे ऊपर आता है, जिनकी नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपये है और वो आभूषण का कारोबार से जुड़े हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रतलाम के सबसे अमीर व्यक्ति, नेटवर्थ 12,00,00,00,000 रुपये; जानिए क्या करते हैं काम

Richest Person in Ratlam: मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति में विनोद अग्रवाल का नाम सबसे ऊपर है और हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार उनका कुल नेटवर्थ 7100 करोड़ रुपये है. एक समय बीमारू राज्य में गिने जाने वाले मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में अमीरों की संख्या तेजी से बढ़ी है और कई लोग अरबपति बन गए हैं. हुरुन रिच लिस्ट के अनुसार, रतलाम में सबसे अमीर व्यक्तियों में रतनलाल कटारिया (Ratanlal Kataria) का नाम सबसे ऊपर आता है, जिनकी नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपये है.

क्या करते हैं रतनलाल कटारिया?

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक, रतलाम के रतनलाल कटारिया का आभूषण का कारोबार है और उनकी कंपनी का नाम डीपी आभूषण लिमिटेड है, जिसके कई शहरों में स्टोर हैं. रतनलाल कटारिया की कंपनी का नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपये है और उनकी कंपनी शेयर बाजार में भी लिस्टेड है. डीपी ज्वैलर्स की वेबसाइट के अनुसार, रतनलाल कटारिया को आभूषण उद्योग में 48 सालों का कार्य अनुभव है. वे 2003 से साझेदारी फर्म डीपी ज्वैलर्स से भी जुड़े हुए हैं. उन्होंने आभूषण उद्योग के व्यावसायिक कौशल अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- एमपी के टॉप पांच अमीर व्यक्ति कौन-कौन हैं? यहां जानें प्रदेश का दूसरा सबसे धनी आदमी का नाम

1940 में शुरू हुआ था डीपी ज्वैलर्स का सफर

डीपी ज्वैलर्स का सफर आजादी के पहले साल 1940 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर रतलाम से शुरू हुआ था. डीपी ज्वैलर्स के संस्थापक धूलचंद कटारिया ने इसकी नींव रखी थी. रतलाम को भारत की 'स्वर्ण नगरी' बनाने में उनकी दूरदर्शिता, रणनीतियों और प्रयासों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है. उनकी विरासत को बाद में उनके बेटे पन्नालाल कटारिया ने आगे बढ़ाया. आगे चलकर पन्नालाल कटारिया ने अपने प्रयासों से डीपी ज्वैलर्स को नई पहचान दिलाई. इसके बाद इस परंपरा को जहां मनोहरलाल कटारिया ने आगे बढ़ाया. अब रतनलाल कटारिया के नेतृत्व में अनिल, राजेश, संजय, संतोष, विकास और पुनीत पिरोदिया द्वारा नए आयाम दिए जा रहे हैं. आज डीपी ज्वैलर्स के शोरूम रतलाम के अलावा इंदौर, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, भीलवाड़ा, कोटा, बांसवाड़ा, अजमेर और नीमच में हैं.

TAGS

ratlam

Trending news

ratlam
रतलाम के सबसे अमीर व्यक्ति, नेटवर्थ 12,00,00,00,000 रुपये; जानिए क्या करते हैं काम
mp news
पत्नी की तलाश में पैदल घूम रहे रिटायर्ड अफसर, बेटे संग लगा रहे पोस्टर, जानिए मामला
mp news
उज्जैन में गणेश सवारी के दौरान पथराव, लव जिहाद की झांकी पर हुआ विवाद, पुलिस तैनात
mp news
'भाई' करना चाहता था शादी,नहीं मानी बहन तो दिनदहाड़े उठाया ये खौफनाक कदम,कांप गए लोग
mp news
सागर में धार्मिक जुलूस में लगे 'सर तन से जुदा' के नारे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश
mp news
ट्रक के लिए पति मांग रहा था पैसे, नहीं देने पर शौहर ने बेगम को मारी गोली, बनाई कहानी
Neemuch
नीमच में उफनती नदी में बही BMO की बोलेरो, ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बचाई 5 की जान
chhattisgarh news
सरकारी स्कूल में तंत्र-मंत्र,कोयल की बलि से फैली दहशत,क्लास में जाने से डर रहे छात्र
Kamal Nath
संपत्ति 1,34,24,75,811 रुपये,दिल्ली में 2 एकड़ में बंगला.. कांग्रेस MLA का साम्राज्य
mp news
बेटे का शव चाहिए तो देना होगा 500, ग्वालियर के सरकारी अस्पताल में कफन के लिए रिश्वत
;