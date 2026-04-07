रतलाम और नागदा स्टेशन पर रुकेगी यह दो लंबी दूरी की ट्रेनें, समर वेकेशन में होगा फायदा

Nagda Railway Station: समर वेकेशन में ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है. यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. बांद्रा टर्मिनस-गोमती नगर एक्सप्रेस और वलसाड से मऊ के बीच ग्रीष्मकालीन स्‍पेशल ट्रेनें संचालित हो रही हैं. खास बात यह है कि यह दोनों ट्रेनें मध्य प्रदेश के रतलाम जंक्शन और नागदा जंक्शन पर भी स्टॉपेज लेगी. जिससे मालवा के रेलवे यात्रियों को भी इन ट्रेनों का फायदा मिलने वाला है. हालांकि यह ट्रेनें विशेष किराए के साथ चलने वाली है. लेकिन एमपी के यात्रियों को महाराष्ट्र और यूपी जाने में आसानी होगी.

बांद्रा टर्मिनस-गोमती नगर स्पेशल एक्सप्रेस

महाराष्ट्र के बांद्रा और यूपी के लखनऊ के बीच गाड़ी संख्या 05034 बांद्रा टर्मिनस-गोमती नगर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा. यह ट्रेन 7 अप्रैल से 12 मई के बीच संचालित होगी. यह ट्रेन हर मंगलवार को बांद्रा से रात में 23 बजे चलेगी और रतलाम रेलवे स्टेशन पर 9 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 55 मिनट के बीच पहुंचेगी. जबकि अगले दिन गुरुवार को 7 बजकर 45 मिनट पर ट्रेन गोमती नगर पहुंच जाएगी. वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 05033 सोमवार को 14 बजे गोमती नगर से चलेगी और रतलाम 9 बजे से 9 बजकर 10 मिनट के बीच पहुंच जाएगी. जबकि अगले दिन 20 बजे यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनस पर आएगी.

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वलसाड-मऊ स्‍पेशल एक्सप्रेस

वलसाड-मऊ स्‍पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन भी 10 मई से शुरू होगा. जहां गाड़ी संख्या 05018 हर रविवार को रात में 15 बजकर 10 मिनट पर चलेगी. जो रतलाम रेलवे स्टेशन पर 22 बजकर 35 मिनट पर पहुंच जाएगी. वहीं नागदा रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन 23 बजकर 48 मिनट से 23 बजकर 50 मिनट के बीच पहुंचेगी. यह ट्रेन अगले दिन 22 बजकर 45 मिनट पर एमपी के मऊ पहुंचेगी. वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 05017 मऊ-वलसाड स्‍पेशल ट्रेन 9 मई से शनिवार को 6 बजे चलेगी. यह नागदा स्टेशन पर 4 बजकर 28 मिनट पर आएगी. जबकि रतलाम रलेवे स्टेशन पर 5 बजकर 15 मिनट पर आएगी. रविवार को 12 बजकर 35 मिनट पर वलसाड पहुंच जाएगी.

समर स्पेशल ट्रेनों का फायदा

समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन लगातार भारतीय रेलवे की तरफ से किया जा रहा है. जिसमें रतलाम रेलवे मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों का स्टॉपेज रतलाम मंडल की कुछ प्रमुख स्टेशनों पर भी किया जा रहा है. ताकि यहां के यात्रियों को भी इन ट्रेनों का फायदा मिल सकेगा.

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