/रतलाम में BAP विधायक का जंगी प्रदर्शन, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ी रैली, कलेक्टरेट गेट पर जमकर हुआ हंगामा

विधायक ने सुनाई खरी-खोटी

कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार पर भी भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग तैनात रही, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली. इसके विरोध में विधायक और कार्यकर्ताओं ने सिटी फोरलेन पर धरना दे दिया. जहां विधायक कमलेश्वर डोडीयार ने क्षेत्र कि समस्याओं भ्रष्टाचार को लेकर, जिला प्रशासन के अधिकारियो व पुलिस अधिकारियो पर ना सिर्फ गंभीर आरोप लगाए बल्कि, उन्हें जमकर खरी-खोटी भी सुनाई. बाद में प्रशासन की ओर से एडीएम ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया.