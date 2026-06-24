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रतलाम में BAP विधायक का जंगी प्रदर्शन, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ी रैली, कलेक्टरेट गेट पर जमकर हुआ हंगामा

Ratlam News-रतलाम में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने स्थानीय समस्याओं और भ्रष्टाचार को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी, जिसके बाद विधायक ने कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना देकर अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाई.

Written ByChandrashekhar solankiEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 24, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:29 PM IST
रतलाम में BAP विधायक का जंगी प्रदर्शन, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ी रैली, कलेक्टरेट गेट पर जमकर हुआ हंगामा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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