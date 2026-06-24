/रतलाम में BAP विधायक का जंगी प्रदर्शन, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ी रैली, कलेक्टरेट गेट पर जमकर हुआ हंगामा

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Ratlam MLA Protest-मध्यप्रदेश के रतलाम में बुधवार को सैलाना विधानसभा से भारत आदिवासी पार्टी यानी BAP के विधायक कमलेश्वर डोडीयार का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला. विधायक कमलेश्वर डोडीयार ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार, घोटालों, किसानों और आम नागरिकों की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ कलेक्ट्रेट घेराव और रैली का आयोजन किया.
पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का-मुक्की
इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए, लेकिन शहर की सीमा पर ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रैली को रोकने का प्रयास किया. इसके बावजूद विधायक कमलेश्वर डोडीयार अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ते रहे. विधायक और उनके समर्थकों को अंबेडकर चौराहे पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए रोकने की कोशिश की, जहां कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ने का प्रयास किया.
विधायक ने सुनाई खरी-खोटी
कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार पर भी भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग तैनात रही, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली. इसके विरोध में विधायक और कार्यकर्ताओं ने सिटी फोरलेन पर धरना दे दिया. जहां विधायक कमलेश्वर डोडीयार ने क्षेत्र कि समस्याओं भ्रष्टाचार को लेकर, जिला प्रशासन के अधिकारियो व पुलिस अधिकारियो पर ना सिर्फ गंभीर आरोप लगाए बल्कि, उन्हें जमकर खरी-खोटी भी सुनाई. बाद में प्रशासन की ओर से एडीएम ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया.
विधायक ने लगाया अनदेखी का आरोप
विधायक कमलेश्वर डोडीयार का आरोप है कि सैलाना विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी समाज की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने अवैध शराब, अवैध खनन, किसानों को खाद की कमी और विकास कार्यों में भेदभाव जैसे मुद्दे उठाए. वहीं एडीएम ने कहा कि ज्ञापन में उठाए गए सभी मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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