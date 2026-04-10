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बीजेपी विधायक को किसानों के दर्द का अहसास, गेहूं खरीदी में हुई लेटलतीफी को किया स्वीकार, खुद ही गिनाई कमियां

MP News-रतलाम में गेहूं खरीदी में हुई लेटलतीफी को बीजेपी विधायक ने स्वीकार किया है. उन्होंने मंच से स्वीकार किया है कि इस बार समर्थन मूल्य पर खरीदी में देरी हुई है. इतना ही नहीं उन्होंने अपने क्षेत्र में खामियों पर भी बात की.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 10, 2026, 03:37 PM IST
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बीजेपी विधायक को किसानों के दर्द का अहसास, गेहूं खरीदी में हुई लेटलतीफी को किया स्वीकार, खुद ही गिनाई कमियां

Ratlam MLA Big Statement-मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी आखिरकार शुरू हो गई है. शुक्रवार को जिले के कई केंद्रों पर बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में सरकारी खरीदी की औपचारिक शुरुआत हुई. गेहूं खरीदी की शुरुआत के बीच ही क्षेत्रीय बीजेपी विधायक ने बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है. बीजेपी विधायक ने गेहूं खरीदी और सरकारी तंत्र की सुस्ती के साथ अपने क्षेत्र में अधूरे विकास कार्यों को लेकर खुलकर बात रखी. 

गेहूं खरीदी हुई शुरू
इटावा मार्ग स्थित वेयरहाउस पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर, बीजेपी जिला अध्यक्ष और प्रदेश भाजयुमो महामंत्री सहित कई वरिष्ट पदाधिकारी पहुंचे. कार्यक्रम की शुरुआत टोल कांटे की विधिवत पूजा-अर्चना और तिलक लगाकर की गई. इस दौरान केंद्र पर पहुंचे किसानों का माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया. नेताओं ने भरोसा दिलाया कि किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा. साथ ही गेहूं खरीदी पूरी पारदर्शिता के साथ होगी. 

विधायक ने देरी को स्वीकार
इस दौरान बीजेपी विधायक मथुरालाल डामर ने चौंकाने वाली बात कही. उन्होंने सार्वजनिक रूप से माना कि इस हार समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू करने में देरी हुई है. उन्होंने कहाकि मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस बार खरीदी प्रक्रिया में लेटलतीफी हुई है, जिससे किसानों को असुविधा हुई. लेकिन देर से ही सही, अब खरीदी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी. 

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सड़कों की रखी मांग
गेहूं खरीदी के साथ ही विधायक मथुरालाल डामर ने विकास संबंधी कमियों को लेकर भी बात की. उन्होंने मंच पर मौजूद बीजेपी जिला अध्यक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्षेत्र के कई गावों को जोड़ने वाले मुख्य सड़कें अब भी अधूरी पड़ी हैं, जो एक बड़ी खामी है. उन्होंने कहा कि वे इन अधूरी सड़कों को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष से मांग कर रहे हैं, ताकि जल्द इन सडकों का निर्माण हो सके.

यह भी पढ़ें-टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर क्या है सरकार का प्लान? स्कूल शिक्षा मंत्री ने किया स्पष्ट

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