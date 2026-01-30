गांव के श्मशान में आधी रात चल रहा था टोटका, ग्रामीणों ने दो युवकों को पकड़ा, वीडियो हुआ वायरल

Ratlam News-रतलाम के उखेड़िया गांव में आधीरात को दो लोग श्मशान में टोना-टोटका कर रहे थे. ग्रामीणों ने दोनों युवकों को मौके पर पकड़ लिया और बिजली के खंभे से बांध दिया. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों युवक खंभे से बंधे हुए नजर आ रहे हैं.
Ratlam Black Magic-मध्यप्रदेश के रतलाम से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां आधीरात में श्मशान में दो युवक तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे. जिले के उखेड़िया गांव में तब हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने दो अनजान व्यक्तियों को श्मशान घाट के पास संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त देखा. ग्रामीणों का आरोप था कि दोनों व्यक्ति वहां कोई तांत्रिक क्रिया या टोटका कर रहे थे. ग्रामीण इलाकों में इस तरह की गतिविधियों को संदिग्ध और जादू-टोने से जोड़कर देखा जाता है, घटना के चलते ग्रामीण आक्रोशित हो गए.
बिजली के खंभे से बांधकर की पूछताछ
गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया. इसके बाद उन्हें गांव के बीचों-बीच ले जाकर एक बिजली के खंभे से बांध दिया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण दोनों युवकों को घेरे हुए हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं. इस दौरान मौके पर काफी शोर-शराबा और तनाव का माहौल बना रहा.
पुलिस में नहीं दी शिकायत
हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद, बाद में आपसी समझाइश या दबाव के चलते ग्रामीणों ने पुलिस ने इसकी शिकायत नहीं दी. पुलिस के पास फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. ग्रामीणों ने दोनों संदिग्धों को बिना कानूनी कार्रवाई के छोड़ दिया.
पुलिस कर रही वीडियो की जांच
हालांकि, पुलिस प्रशासन ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है. पुलिस का कहना है कि वे वीडियो की सत्यता की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वीडियो में दिख रहे संदिग्ध व्यक्ति कौन थे. दोनों श्मशान में क्या कर रहे थे. यह घटना आज के आधुनिक युग में कई तरह के सवाल खड़े करती है. आधुनिक युग में भी श्मशान और टोटकों से जुड़ी अफवाहें लोगों को हिंसकर बना देती है.
