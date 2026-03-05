स्टेशन पर उतरा पति, ट्रेन के अंदर ही रह गई पत्नी, जब मोबाइल लोकेशन से खुला राज, तो कांप गई रूह!

Female Passenger Found Dead-मध्यप्रदेश के रतलाम के जावरा रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री का शव ट्रेन के टॉयलेट में मिला है. महिला अपने पति के साथ ट्रेन में चित्तौड़गढ़ जाने के लिए चढ़ी थी, दोनों के कोच अलग-अलग थे. पति चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो उतर गए लेकिन उन्हें पत्नी नजर नहीं आई. पत्नी के नहीं मिलने पर पहले उन्होंने स्टेशन पर खुद ही काफी तलाश की, बाद में जब कोई जानकारी नहीं मिली तो जीआरपी को इसकी सूचना दी. पुलिस ने महिला के मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस किया, जो ट्रेन में ही मिल रही थी. जावरा स्टेशन पर ट्रेन रुकवाई गई और तलाशी ली गई. इस दौरान टॉयलेट के अंदर से महिला का शव मिला.

अलग-अलग कोच में कर रहे थे सफर

जानकारी के अनुसार, एडीजे राजकुमार चौहान और पत्नी उषा चौहान 4 मार्च को कांचीगुड़ा-भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे थे. दोनों राजस्थान के सोयत स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए थे. लेकिन दोनों को एक साथ सीट नहीं मिली. रिजर्वेशन अलग-अलग कोच में होने के कारण दोनों अपनी-अपनी सीटों पर थे.

पति को किया था आखिरी फोन

ट्रेन जब चित्तौड़गढ़ स्टेशन पहुंचने वाली थी, तब उषा चौहान ने अपने पति को फोन कर बताया था कि वे वॉशरूम जा रही हैं. जब ट्रेन चित्तौड़गढ़ रुकी, तो जज साहब अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर उतर गए और पत्नी का इंतजार करने लगे. काफी देर तक जब पत्नी उषा बाहर नहीं आईं और ट्रेन वहां से रवाना हो गई, तब वे घबरा गए और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखे, लेकिन महिला कहीं उतरती नजर नहीं आईं.

मोबाइल लोकेशन से मिला सुराग

इसके बाद पुलिस ने महिला के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की. मोबाइल लोकेशन ट्रेन के अंदर की मिली. इसके बाद पुलिस ने तुरंत अगले स्टेशनों को सूचना दी. ट्रेन को पहले मंदसौर में रुकवाया गया, लेकिन वहां टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुल सका. इसके बाद जावरा स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी, तो पुलिस ने कोच की सघन तलाशी ली. टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था. शक होने पर जब दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर उषा चौहान अचेत अवस्था में पड़ी मिलीं.

डॉक्टरों ने बताया साइलेंट हार्ट अटैक

उन्हें तुरंत जावरा के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.डॉक्टरों का कहना है कि महिला को साइलेंट अटैक आया था, जिस वजह से उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला. प्राकृतिक मौत लगने की वजह से परिजनों ने पोस्टमॉर्टम कराने से इनकार कर दिया और कागजी कार्रवाई के बाद शव अपने साथ ले गए.

