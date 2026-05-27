ईसाई समाज के कार्यक्रम के दौरान पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ता, धर्मांतरण का लगाया आरोप, जमकर हुआ हंगामा

Ratlam Allegation of religious conversion-मध्यप्रदेश के रतलाम में बुधवार को एक निजी होटल में आयोजित ईसाई समाज के एक कार्यक्रम के दौरान उस वक्त माहौल गरमा गया, जब बड़ी संख्या में हिंदू संगठन और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए. हिंदू संगठन और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर धर्मांतरण का आरोप लगाया है. कार्यकर्ताओं का कहना था कि आयोजन में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों को बुलाकर धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है. घटना की सूचना पर भारी पुलिस मौके पर पहुंचा और मामला शांत कराया. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

हनुमान चालीसा का पाठ किया

जानकारी के अनुसार, बजरंग दल के पदाधिकारी जहां सम्मेलन चल रहा था वहीं हॉल में धरने पर बैठ गए. विरोध करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया. धर्मांतरण के आरोप और धरने के दौरान स्थिति तनावपूर्ण बन गई. हालात ऐसे बन गए कि पुलिस ने हॉल के मेन गेट को कब्जे में ले लिया और पहरा लगा दिया. इस दौरान पुलिस को आक्रोशित कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोकने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

धक्की-मुक्की और जांच का आश्वासन

बजरंग दल के पदाधिकारी हॉल के अंदर घुसने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और उनके बीच धक्का-मुक्की हुई. करीब तीन घंटे तक चले हंगामे और विवाद के बाद पुलिस अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ. हिंदू संगठनों ने पूरे आयोजन की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है. वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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अंदर मौजूद लोगों की जानकारी जुटा रही पुलिस

यह आयोजन यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल रतलाम और रतलाम पास्टर्स फेलोशिप द्वारा कराया जा रहा है, जिसका बैनर भी मौके पर लगा हुआ है। हंगामे के बीच पुलिस अधिकारी एहतियात बरतते हुए सम्मेलन में मौजूद एक-एक व्यक्ति का नाम नोट कर उनकी जानकारी जुटा रहे हैं। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है।

विरोध करने वालों को बताया गुंडे

इधर, अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है. आयोजन कराने वाली यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के सचिव विजय का बयान भी विवादों में आ गया है. विजय ने कहा कि उनका धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ गुंडे वहां पहुंच गए और कार्यक्रम का विरोध करने लगे. विजय के इस बयान के बाद हिन्दू संगठनों में और नाराजगी देखी जा रही है. फिलहाल पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

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