डांडिया के नाम पर फूहड़ता? रतलाम में कपल गरबा नाइट में हंगामा, होटल पहुंची पुलिस

Ratlam News: रतलाम के एक निजी होटल में आयोजित "कपल गरबा नाइट" कार्यक्रम में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया. उन्होंने आयोजन स्थल पर गरबा के नाम पर फूहड़ता का आरोप लगाया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:53 AM IST
Ratlam Couple Garba Night: मध्य प्रदेश के रतलाम स्थित एक निजी होटल में कपल्स के गरबा नाइट कार्यक्रम को लेकर हंगामा मच गया. एक जिम संचालक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर माहौल गरमा गया. उन्होंने गरबा नाइट के नाम पर "फूहड़ता" का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन के बाद होटल के हॉल में तीखी बहस हुई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को पहुंचना पड़ा.

यह भी पढ़ें: रतलाम में गरबा पंडालों पर लगे बैनर, गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक, अब शहर काजी ने भी जारी किया फरमान

 

रतलाम में कपल गरबा नाइट में हंगामा
दरअसल, रतलाम के एक निजी होटल में चल रहे गरबा नाइट प्रोग्राम को लेकर माहौल गरमा गया और हंगामे के बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई. बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम एक जिम संचालक द्वारा आयोजित किया जा रहा था. इसी बीच, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और गरबा नाइट के नाम पर फूहड़ता का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे. पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की. इस बीच जांच में पता चला कि गरबा कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी.

आयोजन निरस्त
विवाद बढ़ने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि कार्यक्रम के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी. इसके बाद आयोजकों को कार्यक्रम तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए और आयोजन निरस्त कर दिया गया. पुलिस की समय पर कार्रवाई के चलते स्थिति नहीं बिगड़ी और किसी प्रकार की हिंसा या टकराव टल गया.

यह भी पढ़ें: नवरात्र व्रत करने वालों को खास सुविधा, दिल्ली-भोपाल रूट पर इन ट्रेनों में मिलेगी फलाहारी थाली

 

गरबा पंडालों पर लगे बैनर
इस बीच, गरबा आयोजकों ने शहर भर के विभिन्न गरबा पंडालों के द्वारों पर बैनर लगा दिए हैं जिन पर लिखा है, "गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित" और "मूर्ति पूजा का अनादर करने वालों का प्रवेश वर्जित." आयोजकों ने यह कदम लव जिहाद के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उठाया है, जिसके बाद शहर काजी ने एक फरमान जारी किया था.

