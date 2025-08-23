चाकूबाज-चोर सावधान! रतलाम में अपराध पर 'इनामी वार', हर वार का होगा हिसाब

MP News: अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस हर प्रयोग करती है, गश्त, कभी फ्लैग मार्च और आदतन अपराधियों की परेड तो आपने खूब देखी होगी. बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस अक्सर इनाम भी रखती है. लेकिन अब मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में पुलिस एक नया इनामी फॉर्मूला लेकर आई है. जहां अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अभियान नहीं बल्कि इनामी योजना ही शुरु हो गई है. अब पुलिसकर्मी जितना बड़ा अपराधी पकड़ेंगे उन्हें उस हिसाब से इनाम दिया जाएगा. इस इनाम की राशि अभी 5 से लेकर 10 हजार रुपए के बीच में रहेगी, ऐसे में रतलाम एसपी का यह फॉर्मूला चर्चा में बना हुआ है.

रतलाम की खास योजना

आमतौर पर किसी बड़ी गिरफ्तारी या अपराध के खुलासे के बाद पुलिस टीम को एसपी या वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से इनाम दिया जाता था. लेकिन रतलाम में यह योजना पहले से तय इनाम के साथ लागू की गई है, यानी अब पुलिसकर्मियों को पता है कि किस अपराधी को पकड़ने पर क्या मिलेगा. अगर कोई पुलिस जवान या संबंधित टीम का सदस्य चाकू या धारदार हथियार के साथ पकड़े गए आरोपी को गिरफ्तार करता है, तो उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा. जबकि अगर कोई चोर रात में चोरी करते हुए धर-दबोचता है, तो उसे 10,000 रुपए का नकद इनाम मिलेगा. रतलाम एसपी अमित कुमार का मानना है कि यह रणनीति पुलिसकर्मियों को ज्यादा सतर्क और एक्टिव बनाएगी, जिससे छोटे मगर गंभीर अपराधों पर भी तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा.

त्योहार से पहले सख्ती

यह योजना ऐसे समय में लागू की गई है जब आने वाले हफ्तों में त्यौहारों की शुरुआत होने वाली है, ऐसे समय में असामाजिक तत्व और अपराधी अक्सर ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं. ऐसे में पुलिस का यह कदम अपराधियों के मन में डर पैदा करेगा और आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा भी देगा. हालांकि इस योजना की सराहना हो रही है, लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं. क्या इनाम की लालच में पुलिसकर्मी निष्पक्ष जांच कर पाएंगे?.

रतलाम जिले का यह फैसला चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि अब तक अपराधियों को पकड़वाने पर इनाम मिलता था. लेकिन अब पुलिकर्मियों को भी इनाम मिलेगा. रतलाम पुलिस का एक्शन अब तेजी से होता दिखेगा.

रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी की रिपोर्ट

