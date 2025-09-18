महीनेभर तलाशती रही पुलिस, नदी नहीं प्रेम में बही थी 'काजल'; नहीं देखी होगी ऐसी आशिकी...

Ratlam News: रतलाम से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. करीब एक माह पूर्व जिस युवती को मलेनी नदी में डूबा हुआ मानकर प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल और ग्रामीण दिन-रात तलाश में जुटे रहे, वही युवती अब सही सलामत अपने प्रेमी के साथ मिल गई है.
रतलाम । मध्य प्रदेश के रतलाम में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां काजल नामक युवती अपने डूबने की झूठी कहानी रचकर न सिर्फ परिवार और ग्रामीणों को गुमराह किया, बल्कि प्रशासन को भी एक महीने तक परेशान कर दिया. भाई ने अफवाह फैलाई की उसकी बहन मलेनी नदी में डूब गई है. इसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने 8 दिनों तक नदी में उसकी तलाश की. हालांकि, एक महीने बाद इस मामले में खुलासा हुआ है कि काजल नदी में नहीं बही, बल्कि अपने प्रेमी राहुल के साथ फरार थी. जो सही सहलामत मिल गई है.
जानिए पूरा मामला
यह पूरा मामला 21 अगस्त का है, जब पलदूना निवासी 19 वर्षीय काजल अपने छोटे भाई के साथ मंदिर दर्शन के लिए निकली थी. भाई ने परिवार को सूचना दी कि बहन मलेनी नदी की रेलिंग पर फोटो खींचते समय गिर गई. सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला, एसडीआरएफ और पुलिस ने नदी के तेज बहाव में अपनी जान जोखिम में डालकर आठ दिनों तक करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र में सर्चिंग की, लेकिन काजल का कोई सुराग नहीं मिला.
ऐसे हुआ खुलासा
लगातार खोज के बाद पुलिस को मामले पर शंका हुई. मोबाइल ट्रेसिंग और जांच पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि काजल नदी में नहीं गिरी थी, बल्कि गांव के ही युवक राहुल के साथ भागने की योजना बनाकर घर से निकली थी. करीब 27 दिन बाद पुलिस ने काजल का पता लगाकर पूरे मामले से पर्दा उठाया. एसपी रतलाम अमित कुमार ने मामले की पुष्टि की है, इस घटना ने कई चर्चित मामलों की तरह हड़कंप मचा दिया है.
रिपोर्ट- चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम
