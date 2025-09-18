महीनेभर तलाशती रही पुलिस, नदी नहीं प्रेम में बही थी 'काजल'; नहीं देखी होगी ऐसी आशिकी...

रतलाम । मध्य प्रदेश के रतलाम में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां काजल नामक युवती अपने डूबने की झूठी कहानी रचकर न सिर्फ परिवार और ग्रामीणों को गुमराह किया, बल्कि प्रशासन को भी एक महीने तक परेशान कर दिया. भाई ने अफवाह फैलाई की उसकी बहन मलेनी नदी में डूब गई है. इसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने 8 दिनों तक नदी में उसकी तलाश की. हालांकि, एक महीने बाद इस मामले में खुलासा हुआ है कि काजल नदी में नहीं बही, बल्कि अपने प्रेमी राहुल के साथ फरार थी. जो सही सहलामत मिल गई है.

जानिए पूरा मामला

यह पूरा मामला 21 अगस्त का है, जब पलदूना निवासी 19 वर्षीय काजल अपने छोटे भाई के साथ मंदिर दर्शन के लिए निकली थी. भाई ने परिवार को सूचना दी कि बहन मलेनी नदी की रेलिंग पर फोटो खींचते समय गिर गई. सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला, एसडीआरएफ और पुलिस ने नदी के तेज बहाव में अपनी जान जोखिम में डालकर आठ दिनों तक करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र में सर्चिंग की, लेकिन काजल का कोई सुराग नहीं मिला.

ऐसे हुआ खुलासा

लगातार खोज के बाद पुलिस को मामले पर शंका हुई. मोबाइल ट्रेसिंग और जांच पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि काजल नदी में नहीं गिरी थी, बल्कि गांव के ही युवक राहुल के साथ भागने की योजना बनाकर घर से निकली थी. करीब 27 दिन बाद पुलिस ने काजल का पता लगाकर पूरे मामले से पर्दा उठाया. एसपी रतलाम अमित कुमार ने मामले की पुष्टि की है, इस घटना ने कई चर्चित मामलों की तरह हड़कंप मचा दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट- चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम

ये भी पढ़ें- अजब-गजब! बिना शव बेटे ने बाप की उठा दी अर्थी, दाह संस्कार से पहले हुआ बड़ा खुलासा

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.