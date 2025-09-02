रतलाम के किसानों का अनोखा प्रदर्शन, विरुपाक्ष महादेव को थमाया ज्ञापन, लगाई ये गुहार

Ratlam Farmers Unique Protest: मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है. खेत तालाब में बदल गए हैं और खासतौर पर सोयाबीन की फसल पूरी तरह गल चुकी है. हालात ऐसे हैं कि अब किसान केवल प्रशासन से ही नहीं बल्कि भगवान से भी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि तुरंत फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा और बीमा राशि का भुगतान किया जाए, वरना उनकी आर्थिक हालत और बिगड़ जाएगी.

किसानों की शिकायत है कि बीते साल भी बीमा राशि बहुत कम मिली थी, जिससे उनका अपमान हुआ और खेती का नुकसान भी नहीं निकल पाया. इसी नाराजगी के चलते सैकड़ों किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को घेरकर जमकर नारेबाजी की. इसके बाद किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द राहत दिलाने की गुहार लगाई.

किसानों का अनोखा कदम

इधर, बिलपांक गांव के किसानों ने एक अनोखा कदम उठाते हुए विरुपाक्ष महादेव मंदिर में भी ज्ञापन सौंपा. ग्रामीण किसानों ने भगवान से प्रार्थना की कि शासन-प्रशासन को सद्बुद्धि मिले और खराब फसल का मुआवजा समय पर किसानों को मिल सके. गांव के बुज़ुर्ग किसानों का कहना था कि जब सरकार सुन नहीं रही तो अब महादेव ही मदद करेंगे.

फसल मुआवजे की मांग

ज्ञापन में किसानों ने केवल फसल मुआवजे की मांग ही नहीं बल्कि अन्य परेशानियों को भी उठाया है. इनमें बार-बार बिजली गुल रहने की समस्या, नकली खाद-बीज की सप्लाई और कर्ज तले दबे होने जैसी समस्याएं भी शामिल हैं. किसानों ने साफ कहा कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो वे आंदोलन को और तेज़ करेंगे. (रिपोर्टः चंद्रशेखर सोलंकी/ रतलाम)

