छात्रा के घर में घुसा शिक्षक! पीछा करते हुए की गंदी हरकत, चिल्लाई तो धमकाकर भागा, फिर पुलिस ने...

Ratlam Crime News: रावटी थाना क्षेत्र के उमरन गांव में एक छात्रा से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है. आरोपित गांव का ही लगभग 50 वर्षीय शासकीय प्राथमिक स्कूल शिक्षक बताया जा रहा है. घटना शनिवार दोपहर की है, जब छात्रा अपने खेत से लौट रही थी. उसी दौरान शिक्षक उसका पीछा करते हुए घर तक पहुंच गया और मौका पाकर घर के अंदर घुस आया.

पीड़ित छात्रा ने बताया कि जब वह घर का ताला खोल रही थी, तभी आरोपित ने पहले नंबर मांगने और गलत इशारे करने की कोशिश की. उसके मना करने पर शिक्षक ने घर के अंदर आने की जिद की और पैसे देने की बात भी कही. घर में अकेला पाकर उसने छात्रा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन छात्रा डरकर जोर से चिल्लाई और घर से बाहर भाग गई

जान से मारने की दी धमकी

छात्रा का कहना है कि घटना के बाद वह आरोपी शिक्षक के घर गई और पूछा कि उसे नंबर क्यों चाहिए था. इस पर आरोपी ने फिर उसे अंदर बुलाने की कोशिश की. छात्रा के मना करने पर उसने हाथ जोड़कर कहा कि किसी को मत बताना नहीं तो नौकरी चली जाएगी. साथ ही धमकी भी दी कि अगर बात बाहर गई तो वह उसे जान से मार देगा. छात्रा ने तुरंत अपने पिता को फोन कर पूरी घटना बताई.

पुलिस ने जांच की तेज

परिवार के साथ छात्रा थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़, पोक्सो ऐक्ट और धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच तेज कर दी गई है.

(रिपोर्टः चंद्रशेखर सोलंकी, रतलाम)

