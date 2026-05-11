मदर्स डे का सबसे अनमोल तोहफा, 20 दिन, 1600KM का सफर और आंखों में आंसू...रतलाम में हुआ मां-बेटी का भावुक मिलन

Mother Daughter Reunion: मदर्स डे के खास मौके पर रतलाम से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई, जहां 20 दिनों से अपने परिवार से बिछड़ी एक बुजुर्ग मां आखिरकार अपनी बेटी से मिल पाईं. पारिवारिक कलह से नाराज होकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता निवासी बुजुर्ग महिला जोगमाया घर छोड़कर निकल गई थीं और ट्रेनों में भटकते हुए रतलाम पहुंच गईं. 18 अप्रैल को रतलाम रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ने जीआरपी पुलिस को ट्रेन में अकेली भटक रही बुजुर्ग महिला की जानकारी दी. सूचना मिलते ही जीआरपी ने महिला को सुरक्षित ट्रेन से उतारा और उनसे बातचीत कर उनकी पहचान जानने की कोशिश शुरू की. काफी प्रयासों के बाद पता चला कि महिला पश्चिम बंगाल के कोलकाता के घुघरू क्षेत्र की रहने वाली हैं और उनका नाम जोगमाया है.

महिला की हालत और परिस्थिति को देखते हुए जीआरपी ने जन अभियान परिषद का सहयोग लिया. परिषद की सदस्य मेघा शोत्रीय ने तत्काल पहल करते हुए महिला को वृद्धाश्रम में रखने की अनुमति दिलवाई. वहां महिला के रहने, खाने और स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था की गई, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो. लेकिन असली चुनौती थी महिला को उनके परिवार से दोबारा मिलवाना. पुलिस और जन अभियान परिषद ने परिवार से संपर्क तो कर लिया, लेकिन शुरुआत में परिवार की ओर से गंभीर प्रतिक्रिया नहीं मिली. लगातार टालमटोल की स्थिति बनी रही। इसके बावजूद मेघा शोत्रीय और जीआरपी टीम ने हार नहीं मानी. उन्होंने इसे एक जिम्मेदारी की तरह लिया और लगातार परिवार से संपर्क बनाए रखा.

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बेटे से विवाद के बाद बुजुर्ग ने छोड़ा था घर

आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई. लगातार समझाइश और संपर्क के बाद महिला की बेटी ने अपने बेटों को रतलाम भेजा. रविवार को परिजन रतलाम पहुंचे, जरूरी प्रक्रिया पूरी की गई और मदर्स डे के दिन एक बेटी को अपनी मां वापस मिल गई. परिजनों ने बताया कि जोगमाया का अपने बेटे प्रशांत से विवाद हो गया था, जिसके बाद वे बिना बताए घर से निकल गई थीं. बेटा उन्हें लेने आने को तैयार नहीं हुआ, तब बेटी ने आगे बढ़कर अपनी मां को वापस लाने की जिम्मेदारी निभाई.

मदर्स डे पर मां से मिली बेटी

जन अभियान परिषद सदस्य मेघा शोत्रीय भी उस वक्त भावुक हो गयी और उनकी आंखे आभार आई, जब अपनी बेटी अपने परिवार के पास लौट रही बुजुर्ग महिला जोगमाया ने मेघा शोत्रीय को गले लगाकर उन्हें आर्शीवाद दिया, जन अभियान परिषद मेघा शोत्रीय ने कहा कि मदर्स डे पर एक बुजुर्ग मां को अपने परिवार और खास अपनी बेटी से मिलवाने का सौभाग्य उन्हें मिला, वो इस मदर्स डे को कभी नाही भूल पाएगी. रतलाम जीआरपी, जन अभियान परिषद और संवेदनशील नागरिकों के प्रयासों से यह कहानी मदर्स डे पर रिश्तों, जिम्मेदारी और इंसानियत की मिसाल बन गई.

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