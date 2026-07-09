मूसलाधार बारिश के बाद जलमग्न हुआ रतलाम, उफान पर नदी-नाले, मुरैना में खुली नगर निगम के दावों की पोल

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रतलाम जिले में 1 जून से अब तक करीब 9 इंच बारिश दर्ज की गई है. आंकड़ा भले ही सामान्य से कम हो, लेकिन इस दौरान हुई बारिश ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की तैयारियों की पोल खोल दी है. शहर के ईश्वर नगर अंडरपास में जलभराव के कारण घंटों तक आवागमन बाधित रहा. स्कूल बसों, नौकरीपेशा लोगों और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
जिले के अन्य अंडरपासों में भी ऐसे ही हालात देखने को मिले. वहीं तेज बारिश के दौरान जवाहर नगर नाला उफान पर आने से मुक्तिधाम मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गया. न्यू रोड और घास बाजार क्षेत्र में भी पानी भरने से राहगीरों और व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गईं. ग्रामीण इलाकों में कई पुलियाओं पर पानी बहने और कुछ स्थानों पर पुलिया क्षतिग्रस्त होने की तस्वीरें भी सामने आईं. अब सवाल यह है कि यदि आने वाले दिनों में तेज बारिश होती है, तो प्रशासन राहत व्यवस्था को कितना प्रभावी बना पाता है.
मुरैना में नगर निगम के दावों की खुली पोल
मुरैना में मानसून की पहली अच्छी बारिश ने ही नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है. शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है. सबसे ज्यादा परेशानी मुरैना की सब्जी मंडी में देखने को मिली, जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं. बारिश के कारण दुकानदारों और खरीदारी करने पहुंचे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
शहर के कई हिस्सों में भरा पानी
नगर निगम हर साल बारिश से पहले नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे करता है, लेकिन पहली ही बारिश में ये दावे धराशायी होते नजर आए. सब्जी मंडी सहित शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया, जिससे लोगों को कीचड़ और जलभराव के बीच आवाजाही करनी पड़ी. मंडी में व्यापार भी प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जाता. अब लोगों की मांग है कि नगर निगम जल्द जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करे, ताकि आगामी बारिश में शहरवासियों को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
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