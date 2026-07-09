मूसलाधार बारिश के बाद जलमग्न हुआ रतलाम, उफान पर नदी-नाले, मुरैना में खुली नगर निगम के दावों की पोल

शहर के कई हिस्सों में भरा पानी

नगर निगम हर साल बारिश से पहले नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे करता है, लेकिन पहली ही बारिश में ये दावे धराशायी होते नजर आए. सब्जी मंडी सहित शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया, जिससे लोगों को कीचड़ और जलभराव के बीच आवाजाही करनी पड़ी. मंडी में व्यापार भी प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जाता. अब लोगों की मांग है कि नगर निगम जल्द जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करे, ताकि आगामी बारिश में शहरवासियों को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े.