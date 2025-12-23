Advertisement
मैं क्या कर सकती हूं...नशे की हालत में लेडी SI से उलझी युवती, जमकर किया हंगामा

Ratlam News-रतलाम में युवक और युवती ने नशे की हालत में जमकर हंगामा किया. हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची महिला सब इंस्पेक्टर के साथ युवती उलझ गई. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 23, 2025, 04:46 PM IST
High Voltage Drama in Ratlam-मध्यप्रदेश के रतलाम में सोमवार रात हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है. यहां एक युवकी और युवती ने नशे की हालत में जमकर हंगामा किया. नशे की हालत में युवक-युवती ने पहले पानी-पुरी वाले और फिर बीच-बचाव करने आए पराठे वाले दंपती के साथ मारपीट की. जब इसकी सूचना पुलिस को दो गई तो मौके पर पहुंची महिला सब इंस्पेक्टर से युवती उलझ गई. 

थाने ले जाने पर चिल्लाती रही युवती
नशे की हालत में हंगामा कर रहे युवक-युवती का वीडियो भी सामने आया है. जब युवती को थाने ले जाया गया तो वह लगातार चिल्लाती रही कि मैं क्या कर सकती हूं, बता नहीं सकती. भले ही जेल में डाल दो. पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. 

दुकानदार ने दर्ज कराई रिपोर्ट 
चौपाटी पर पराठे की दुकान लगाने वाली रीना गुप्ता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि पास ही रमेश गुर्जर की पानी-पुरी की दुकान है. वहां आरोपी युवक-युवती आए और खाने को लेकर रमेश को गालियां देना शुरू कर दिया. जब रमेश ने मना किया तो वे झूमाझटकी पर उतर आए. मैंने और मेरे पति जब बीच-बचाव करने पहुंचे तो युवती ने मेरा गला पकड़ लिया और थप्पड़ मारे. साथ आए युवक ने मेरे पति के साथ मारपीट की. 

महिला सब-इंस्पेक्टर से उलझी युवती
इस हंगामे की सूचना पर स्टेशन रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जब युवती का हाथ पकड़कर महिला सब-इंस्पेक्टर ले जाने लगी तो वह नाराज हो गई. युवती ने हंगामा करते हुए कहा कि मेरा हाथ क्यों पकड़ा है. नशे की हालत में युवती को सब-इंस्पेक्टर ने अपने साथियों से कहा कि यह होश में नहीं है, क्या करें दीवान जी. इस दौरान युवती फोन पर बात करते हुए वहां से जाने लगी. 

थाने में भी किया जमकर ड्रामा
इसके बाद पुलिस युवक और युवती को थाने लेकर पहुंची, थाने में भी उनका ड्राम खत्म नहीं हुआ. युवती थाने में पुलिस के सामने ही फरियादी पक्ष को बाहर निकालने और देख लेने की धमकी देती रही. वहां पुलिसकर्मी उसे लगातार समझाते रहे, लेकिन वह नहीं मानी. दोनों आरोपियों की पहचान गौरव शर्मा निवासी राजीव नगर और दिव्या चौहान निवासी टैंकर रोड के रूप में हुई है. सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. 

यह भी पढ़ें-इटारसी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

