रतलाम में लव जिहाद, इमरान ने सोनू बनकर की दोस्ती, युवती का घर तुड़वाया और शादी के नाम पर किया रेप

Ratlam News-रतलाम में महिला के साथ इमरान ने सोनू बनकर दोस्ती की और प्यार के जाल में फंसाया. आरोपी ने युवती को उसके पति से अलग किया और बाद में लिव-इन में रखा और उसका शोषण करने लगा. जब आरोपी पर शादी का दबाव डाला तो उसने मना कर दिया. इसके बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 31, 2025, 05:10 PM IST
Love Jihad in Ratlam-मध्यप्रदेश के रतलाम की एक महिला के साथ इमरान ने सोनू बनकर दोस्ती दी और उसे धोखा दिया. आरोपी ने सोनू बनकर युवती को अपने जाल में फंसाया, उसे उसके पति से अलग करने के बाद लिव-इन में रखा और उसका शोषण किया. जब युवती ने आरोपी पर शादी का दबाव डाला तो उसने इंकार कर दिया. लगातार शादी का दबाव डालने पर आरोपी ने युवती को जान से मारने की धमकी दी. 

इमरान ने सोनू बनकर की दोस्ती
जानकारी के अनुसार, इमरान ने खुद को सोनू बताकर युवती से दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया. आरोपी ने पहले युवती को उसके पति से अलगा कराया. इसके बाद लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगा और लगातार शारीरिक शोषण करता रहा. जब युवती ने इमरान से शादी करने का कहा तो उसने इनकार कर दिया. आरोपी ने युवती को जान से मारने की धमकी भी दी. आरोपी युवक पहले भी ड्रग तस्करी के मामले में जेल जा चुका है. 

2020 में हुई थी मुलाकात 
पीड़िता ने बताया कि 2020 में राम मंदिर क्षेत्र में उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी, जिसने अपना नाम सोनू बताया था. इसके बाद युवती की शादी कहीं और हो गई. जून 2023 में इमरान ने युवती से दोबारा संपर्क किया और उसे अपने पति को छोड़ने के लिए उकसाया और ब्रेनवॉश किया. युवक की बातों में आकर जुलाई 2023 में युवती ने अपने पति को छोड़ा और अपने मायके लौटकर आ गई. 

2023 में लिवइन में रहे तो खुली पोल
14 सितंबर 2023 में दोनों नयागांव और बाद में आनंद कॉलोनी में पति-पत्नी की तरह रहने लगे. जब युवती ने एक दिन इमरान का मोबाइल चेक किया तो पता चला की वह हिंदू नहीं है. युवती को पता चला कि वह हिंदू नहीं है, बल्कि मुस्लिम है और उसका नाम सोनू है. पीड़िता का 8 नवंबर 2024 को उसके पति से तलाक हो गया. जब उसने इमरान से शादी करने के बारे में पूछा तो वह इनकार करने लगा. 

जान से मारने की दी धमकी
युवती को पति से अलग कराने के बाद इमरान ने उसे पत्नी की तरह रखकर लगातार संबंध बनाए. 26 दिसंबर 2025 को जब युवती ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी. आरोपी इमरान पर पहले से ही अपराध दर्ज हैं, दो महीने पहले उसे और उसके साथी को 3.7 अवैध एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था. ड्रग्स मामले में आरोपी अभी जमानत पर बाहर है. पुलिस रेप केस में उसकी तलाश कर रही है.

