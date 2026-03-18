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रतलाम में 30 घंटे बाद खत्म हुआ करणी सेना का प्रदर्शन, 11 सूत्रीय मांगों पर बनी सहमति, खुला महू-नीमच फोरलेन

Ratlam News-रतलाम में करणी सेना का प्रदर्शन 30 घंटे के बाद खत्म हो गया. कई मांगों के निराकरण के आश्वासन के बाद जीवन सिंह शेरपुर ने प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा की. यह प्रदर्शन दोसी गांव में पुलिस की बैरिकेडिंग के बाद शुरू हुआ था, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए थे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 18, 2026, 11:21 PM IST
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रतलाम में 30 घंटे बाद खत्म हुआ करणी सेना का प्रदर्शन, 11 सूत्रीय मांगों पर बनी सहमति, खुला महू-नीमच फोरलेन

Karni Sena Protest Ends-मध्यप्रदेश के रतलाम में करणी सेना का महू-नीमच फोरलेन पर चला रहा विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है. यह प्रदर्शन करीब 30 घंटे के बाद खत्म हुआ है. हालांकि, कलेक्टर से प्रदर्शनकारियों की मुलाकात नहीं हो पाई. 11 सूत्रीय मांगों के निराकरण का आश्वासन मिलने और 14 साल की नाबालिग की तलाश किए जाने के बाद जीवनसिंह शेरपुर ने धरना खत्म करने की घोषणा की है. प्रदर्शन खत्म होने की घोषणा के साथ ही करणी सैनिक सड़क से उठ गए. 

हाईवे पर लगाया था टेंट
यह धरना मंगलवार से शुरू हुआ था और बुधवार शाम तक चला. करणी सैनिकों ने मंगलवार रात महू-नीमच फोरलेन पर टेंट लगाया, खाना बनवाया और सड़क पर ही बिस्तर लगाकर सो गए. करणी सेना के प्रमुख और प्रदर्शन के नेतृत्वकर्ता जीवनसिंह शेरपुर ने कहा कि हम कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं. कलेक्टर मैडम आकर हमारी बात सुनें. जब तक बात नहीं सुनी जाएगी. प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठे रहेंगे. 

कलेक्टर मैडम ज्यादा व्यस्त
जीवन सिंह ने कहा कि हम अपनी संवैधानिक बात रखना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर मैडम शायद ज्यादा व्यस्त थीं. उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि हम इस प्रदेश और इस देश के नागरिक हैं, उनके जिले के लोग हैं. अगर वह आतीं, तो हम अपनी समस्याएं ज्यादा बेहतर तरीके से रखते और कुछ अधिकारियों की शिकायत करते. उन्होंने मिलने से रोका, इसलिए धरना देना पड़ा. 

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11 मांगों पर बनी सहमति
उन्होंने कहा कि दो महीने से एक 14 साल की नाबालिग गुमशुदा थी. बच्ची के परिजन पुलिस के चक्कर काट-काटकर थक गए थे. इस धरने में प्रमुख मांग बच्ची को तलाशने की रखी थी. धरना देते ही बच्ची को तलाश लिया गया. वहीं प्रदर्शन को लेकर अपर कलेक्टर शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि 11 बिंदुओं को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था. इन पर की गई कार्रवाई से अवगत कराया गया है. कल भी हमने सारी कार्रवाई के बार में बताया था, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे. जो भी बिंदु हैं, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. 

मांगों को लेकर किए जाएंगे प्रयास
प्रदर्शनकारियों ने अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की. कलेक्टर मिशा सिंह ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि हर संभव प्रयास किए जाएंगे. खास बात यह रही कि बिना सीधे मुलाकात के ही प्रशासन ने कई मांगों पर न सिर्फ आश्वासन दिया, बल्कि ठोस प्लान तैयार करते हुए कुछ मांगों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी.प्रशासन की इस पहल के 30 घंटे बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना समाप्त करने का फैसला लिया. पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया.

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