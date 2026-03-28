खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं की बल्ले-बल्ले! 3 अप्रैल से शुरू हो रही है नई स्पेशल ट्रेन, इस दिन से होगी बुकिंग शुरू

Summer Special Train-गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है. रेलवे ने इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर से श्रीगंगानगर के बीच वीकली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है. इस ट्रेन के शुरू होने से न केवल आम यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि राजस्थान के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल खाटू श्यान जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सफर आसान हो जाएगा. खाटू दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु सुखद यात्रा कर सकेंगे.

3 अप्रैल से शुरू होगी सेवा

रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि ट्रेन संख्या 04736 लक्ष्मीबाई नगर से श्रीगंगानगर प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी. यह सेवा 3 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 10 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी. यह ट्रेन लक्ष्मीबाई नगर से दोपहर 13.55 बजे रवाना होगी और अगले दिन शनिवार दोपहर 12.20 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी.

वापसी का शेड्यूल

वापसी में ट्रेन संख्या 04735 प्रत्येक गुरुवार को श्रीगंगानगर से दोपहर 12.50 बजे प्रस्थान करेगी. यह 2 अप्रैल 2026 से 9 जुलाई 2026 तक संचालित होगी. यह ट्रेन शुक्रवार सुबह 9.55 बजे लक्ष्मीबाई नगर पहुंचेगी.

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इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

फतेहाबाद, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़.

भीलवाड़ा, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रींगस (खाटू श्याम के लिए).

सीकर, लक्ष्मणगढ़ सीकर, फतेहपुर शेखावती, चूरू, सादुलपुर.

तहसील भद्रा, नोहर, ऐलनाबाद, हनुमानगढ़ और सादुलशहर.

बुकिंग और कोच की सुविधा

इस स्पेशन ट्रेन में यात्रियों के लिए हर श्रेणी के कोच उपलब्ध होंगे, जिनमें एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास शामिल हैं. रेलवे ने बताया कि इस ट्रेन के लिए बुकिंग 28 मार्च 2026 से शुरू हो रही है. छुट्टियों के सीजन को देखते हुए यात्री समय रहते अपना आरक्षण करा सकते हैं.

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