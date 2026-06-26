"बेटियों को बाज़ार की रौनक न बनाएं...", रतलाम ताज़िया जुलूस में लगा विवादित बैनर, छिड़ी नई बहस

युवाओं ने परंपरा बचाने का तर्क दिया

दूसरी ओर, मुस्लिम युवाओं का इस बैनर को लेकर अलग सोचना है. उनका कहना है कि इस बैनर का उद्देशय महिलाओं को दबाना या उनके अधिकार छीनना नहीं है, बल्कि धार्मिक परंपराओं और सामाजिक मर्यादा को बनाए रखने का एक संदेश देना है. हालांकि, इस पूरे विवाद के बीच ज्यादातर लोगों का मानना है कि पर्दा या हिजाब किसी पर भी जबरन थोपा नहीं जाना चाहिए. यह पूरी तरह से हर महिला की अपनी पसंद और मर्जी का विषय होना चाहिए.