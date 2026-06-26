"बेटियों को बाज़ार की रौनक न बनाएं...", रतलाम ताज़िया जुलूस में लगा विवादित बैनर, छिड़ी नई बहस

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Ratlam Muharram Banner Controversy-मध्यप्रदेश के रतलाम में मुहर्रम के ताज़ियों के जुलूस के दौरान लगा एक विवादित बैनर चर्चा का विषय बन गया है. इस बैनर पर लिखा था, 'मां, बहनें और बेटियां घर की ज़ीनत हैं, इन्हें बाज़ार की रौनक न बनाएं'. इसके साथ ही बनैर पर बुर्का और हिजाब पहने महिलाओं की तस्वीरें भी लगाई गई हैं. इस संदेश ने शहर में महिला सशक्तिकरण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सोच को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.
मुस्लिम महिलाओं ने रखा पक्ष
इस मुद्दे पर जब मुस्लिम समाज की महिलाओं से बात की गई, तो उन्होंने इस पर खुलकर अपनी राय रखी. कुछ महिलाओं का कहना था कि आज के दौर में हिसाब या पर्दे को बढ़ावा देने वाले ऐसे संदेश सही नहीं हैं, क्योंकि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के बराबर अवसर मिलने चाहिए.
पर्दा व्यक्तिगत पसंद
वहीं इस मुद्दे पर कुछ महिलाओं का मानना है कि पर्दा करना या न करना किसी की व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, लेकिन इसे किसी की मजबूरी नहीं बनाया जाना चाहिए. उनका मानना है कि यदि किसी महिला की शिक्षा, रोजगार या तरक्की में पर्दा अड़चन बनता है, तो उसे अपनी सुविधा के अनुसार फैसला लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए.
युवाओं ने परंपरा बचाने का तर्क दिया
दूसरी ओर, मुस्लिम युवाओं का इस बैनर को लेकर अलग सोचना है. उनका कहना है कि इस बैनर का उद्देशय महिलाओं को दबाना या उनके अधिकार छीनना नहीं है, बल्कि धार्मिक परंपराओं और सामाजिक मर्यादा को बनाए रखने का एक संदेश देना है. हालांकि, इस पूरे विवाद के बीच ज्यादातर लोगों का मानना है कि पर्दा या हिजाब किसी पर भी जबरन थोपा नहीं जाना चाहिए. यह पूरी तरह से हर महिला की अपनी पसंद और मर्जी का विषय होना चाहिए.
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