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"बेटियों को बाज़ार की रौनक न बनाएं...", रतलाम ताज़िया जुलूस में लगा विवादित बैनर, छिड़ी नई बहस

Ratlam News-रतलाम में ताज़िया जुलूस के दौरान बेटियां घर की ज़ीनत हैं, इन्हें बाज़ार की रौनक बनाएं... लिखे हिजाब वाले बैनर को लेकर नई बहस छिड़ गई है. मुस्लिम महिलाओं ने पर्दे को प्रगति में बाधा न मानकर पूरी तरह व्यक्तिगत बताया, वहीं युवाओं ने इसे धार्मिक परंपरा और मर्यादा बचाने का संदेश कहा है.

Written ByChandrashekhar solankiEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 26, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:53 PM IST
"बेटियों को बाज़ार की रौनक न बनाएं...", रतलाम ताज़िया जुलूस में लगा विवादित बैनर, छिड़ी नई बहस
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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