रतलाम नगर निगम विवाद, बजट सत्र के हंगामे ने पकड़ा तूल, कांग्रेस पार्षद पर FIR दर्ज

Ratlam News: रतलाम में नगर निगम बजट सम्मेलन में भाजपा कोंग्रेस पार्षदों के बीच हंगामे विवाद का मामला अब तूल पकड़ गया है. भाजपा पार्षद विशाल शर्मा ने कांग्रेस पार्षद सलीम बागबान के खिलाफ पुलिस पकरण दर्ज करवा दिया है.

दरसल रातलाम में मंगलवार को नगर निगम बजट सत्र के दौरान कुछ मामलों में शुल्क वसूली की राशि बढ़ाई गयी, भाजाप पार्षद समर्थन में थे तो कांग्रेस इसके खिलाफ अपने अपनी बात रखने के दौरान कांग्रेस पार्षद सलीम बागबान ने क्रांतिकारी वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और कांग्रेस पार्षद सलीम बागबांन ने भाजपा के वीर सावरकर को देशद्रोही बोल दिया.

इस बयान के बाद BJP पार्षदों और पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया. नगर निगम के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए BJP मेयर प्रह्लाद पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांग्रेस पार्षद सलीम बागबान और तीन अन्य कांग्रेस पार्षदों के पुतले जलाए और जोर-जोर से नारे लगाए.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं सदन में कांग्रेस प्रदेश नेत्री याशमीन शेरानी ने भाजपा महापौर प्रह्लाद पटेल को सबके सामने चूड़ियां थमा दी. नाराज महापौर से सदन की फर्श पर चूड़ियां फेक दी. काफी बवाल के बाद बजट सत्र मंगलवार को समाप्त हुआ, लेकिन बवाल यही नहीं थमा. विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ. BJP की महिला पार्षदों ने कांग्रेस की समकक्षों को चूड़ियां भेंट कीं, जबकि कांग्रेस के पार्षदों ने वीर सावरकर के इतिहास से जुड़े दस्तावेजों की प्रतियां सदन में इधर-उधर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे तनाव और बढ़ गया. मेयर ने टिप्पणी की कि आजकल इंटरनेट की दुनिया में किसी के भी बारे में गुमराह करने वाली जानकारी आसानी से मिल सकती है.

इस हंगामें के बाद भाजपा ने कांग्रेस पार्षद सलीम बागबान पर वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. फिलहाल रतलाम में कांग्रेस और भाजपा के बीच बवाल बढ़ता जा रहा है.

ये भी पढ़ें : MP में UCC पर सियासत तेज, कांग्रेस विधायक ने सरकार को घेरा, बोले-मूलभूत समस्याओं को दबाने की हो रही कोशिश

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे