विक्की तो निकला 'वसीम' खान! नाम छिपाकर हिंदू लड़की से की दोस्ती, फिर किया घिनौना काम

Love Jihad Case-मध्यप्रदेश के रतलाम में इंदौर की रहने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी ने अपना धर्म छिपाकर पहले हिंदू नाम से उससे दोस्ती की और फिर बातचीत के झांसे में लेकर रेप किया. युवती जब प्रेग्नेंट हुई तो आरोपी के घर पहुंची और विरोध किया. तब उसे पता चला की युवक विक्की सिंह मुस्लिम है और उसका असली नाम वसीम खान है. विरोध के बाद आरोपी की बहन ने युवती को गर्भपात की गोली देकर गर्भपात करवा दिया और किसी को कुछ भी बताने से मना किया.

विक्की सिंह बताया था अपना नाम

युवती ने आरोपी युवक और उसकी बहन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. युवती ने रिपोर्ट में बताया कि अक्टूबर 2024 में वह रतलाम में अपने रिश्तेदार के यहां आई थी. इसी दौरान एक किराना दुकान पर युवक से उसकी पहचान हुई. युवक ने अपना नाम विक्की सिंह बताया. जाते-जाते उसने अपना नंबर मांगा. दोनों ने एक दूसरे को अपना नंबर दे दिया, फिर बातचीत होने लगी. कुछ दिनों के बाद वह वापस अपने घर चली गई, लेकिन बातचीत होती रही.

गोदाम में किया रेप

मार्च 2025 में आरोपी ने युवती को मिलने के लिए रतलाम बुलाया. वहां आरोपी उसे औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक गोदाम पर ले गया और वहां दुष्कर्म किया. कुछ समय बाद युवती प्रेग्नेंट हो गई. जब इस बारे में युवती को पता चला तो वह आरोपी के घर पहुंची. उसने आरोपी की बहन को बताया. बहन रोशनी ने युवती से कहा कि हम तो मुस्लिम समाज से हैं, यह किसी को मत बताना. उसने गर्भपात की गोली लाकर दे दी. गोली खाने से गर्भपात हो गया. फिर वसीम ने उससे बताचीत बंद कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

मुस्लिम धर्म अपनाने का बनाया दबाव

कुछ दिन पहले वसीन ने युवती को फोन लगाकर मिलने बुलाया. दोनों रतलाम के इंडस्ट्रीज क्षेत्र में मिले. वसीन ने युवती को धमकाया, उसने शादी कर मुस्लिम धर्म अपनाने का भी दबाव बनाया. परेशान होकर युवती ने अपनी मां को सारी बात बताई. मंगलवार रात करीब 11 बजे आरोपी वसीम खान के खिलाफ पहचान छिपाकर रेप की घटना को अंजाम देने का केस दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें-फंडिंग, जमीन खरीदकर टेरर ट्रेनिंग सेंटर बनाना.. पढ़ें MP से गिरफ्तार आतंकी की कुंडली

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!