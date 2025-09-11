 विक्की तो निकला 'वसीम' खान! नाम छिपाकर हिंदू लड़की से की दोस्ती, फिर किया घिनौना काम
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2918103
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

विक्की तो निकला 'वसीम' खान! नाम छिपाकर हिंदू लड़की से की दोस्ती, फिर किया घिनौना काम

Ratlam News-रतलाम में धर्म छिपाकर हिंदू नाम से युवती से दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. जब युवती प्रेग्नेंट हुई तो आरोपी की बहन ने उसका गर्भपात कराया. आरोपी वसीम खान ने उसका नाम विक्की सिंह बताया था. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 11, 2025, 05:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विक्की तो निकला 'वसीम' खान! नाम छिपाकर हिंदू लड़की से की दोस्ती, फिर किया घिनौना काम

Love Jihad Case-मध्यप्रदेश के रतलाम में इंदौर की रहने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी ने अपना धर्म छिपाकर पहले हिंदू नाम से उससे दोस्ती की और फिर बातचीत के झांसे में लेकर रेप किया. युवती जब प्रेग्नेंट हुई तो आरोपी के घर पहुंची और विरोध किया. तब उसे पता चला की युवक विक्की सिंह मुस्लिम है और उसका असली नाम वसीम खान है. विरोध के बाद आरोपी की बहन ने युवती को गर्भपात की गोली देकर गर्भपात करवा दिया और किसी को कुछ भी बताने से मना किया. 

विक्की सिंह बताया था अपना नाम
युवती ने आरोपी युवक और उसकी बहन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. युवती ने रिपोर्ट में बताया कि अक्टूबर 2024 में वह रतलाम में अपने रिश्तेदार के यहां आई थी. इसी दौरान एक किराना दुकान पर युवक से उसकी पहचान हुई. युवक ने अपना नाम विक्की सिंह बताया. जाते-जाते उसने अपना नंबर मांगा. दोनों ने एक दूसरे को अपना नंबर दे दिया, फिर बातचीत होने लगी. कुछ दिनों के बाद वह वापस अपने घर चली गई, लेकिन बातचीत होती रही. 

गोदाम में किया रेप
मार्च 2025 में आरोपी ने युवती को मिलने के लिए रतलाम बुलाया. वहां आरोपी उसे औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक गोदाम पर ले गया और वहां दुष्कर्म किया. कुछ समय बाद युवती प्रेग्नेंट हो गई. जब इस बारे में युवती को पता चला तो वह आरोपी के घर पहुंची. उसने आरोपी की बहन को बताया. बहन रोशनी ने युवती से कहा कि हम तो मुस्लिम समाज से हैं, यह किसी को मत बताना. उसने गर्भपात की गोली लाकर दे दी. गोली खाने से गर्भपात हो गया. फिर वसीम ने उससे बताचीत बंद कर दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुस्लिम धर्म अपनाने का बनाया दबाव
कुछ दिन पहले वसीन ने युवती को फोन लगाकर मिलने बुलाया. दोनों रतलाम के इंडस्ट्रीज क्षेत्र में मिले. वसीन ने युवती को धमकाया, उसने शादी कर मुस्लिम धर्म अपनाने का भी दबाव बनाया. परेशान होकर युवती ने अपनी मां को सारी बात बताई. मंगलवार रात करीब 11 बजे आरोपी वसीम खान के खिलाफ पहचान छिपाकर रेप की घटना को अंजाम देने का केस दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. 

यह भी पढ़ें-फंडिंग, जमीन खरीदकर टेरर ट्रेनिंग सेंटर बनाना.. पढ़ें MP से गिरफ्तार आतंकी की कुंडली

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsLove Jihadratlam news

Trending news

CG News
छत्तीसगढ़ सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव, जानिए अब कब से कब तक चलेंगी कक्षाएं
durg news
खटाक...! दुर्ग में ताबड़तोड़ चला बुलडोजर, बिना नोटिस सालों पुराने घरों में तोड़फोड़
Jaivardhan Singh
राजघराने से नाता, संपत्ति 64 करोड़, पिता पूर्व CM.. कांग्रेस MLA का ऐसा है साम्राज्य
mp news
'90 डिग्री' ब्रिज पर नया मोड़! PWD मंत्री ने बताया सही, बोले-कोई तकनीकी समस्या नहीं
cm ladli behna yojana mp
लाड़ली बहना योजना 28वीं किस्त जारी से पहले नए रजिस्ट्रेशन को लेकर दिया गया संकेत
kamran qureshi
फंडिंग, जमीन खरीदकर टेरर ट्रेनिंग सेंटर बनाना.. पढ़ें MP से गिरफ्तार आतंकी की कुंडली
indore news
चूहों के काटने से नवजात की मौत: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 5 दिन का अल्टीमेटम
mp news
CM मोहन ने 7832 छात्रों को दी स्कूटी, चाबी सौंपने के बाद खुद स्कूटी पर बैठ की सवारी
vidisha news
पढ़ाने की आड़ में कश्मीरी प्रोफेसर की हिंदू लड़की से गंदी हरकत, छात्रा ने सुनाई आपबीती
Dantewada IED blast
दंतेवाड़ा IED ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
;