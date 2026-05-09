रतलाम-नीमच ट्रैक पर फाइनल स्पीड ट्रायल, 120KM/घंटा की रफ्तार से दौड़ा इंजन, अब चित्तौड़गढ़ तक का सफर होगा सुपरफास्ट

Ratlam Neemuch Railway Doubling: पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के लिए आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. नीमच से रतलाम डबल रेलवे ट्रैक परियोजना के तहत मंदसौर से दलौदा रेलखंड के लगभग 14 किलोमीटर लंबे नए डबल ट्रैक का रेल संरक्षा आयुक्त यानी सीआरएस द्वारा सफल निरीक्षण और स्पीड ट्रायल पूरा कर लिया गया है.

रेल संरक्षा आयुक्त ई. श्रीनिवास ने 8 मई को इस रेलखंड का विस्तृत निरीक्षण किया. इस दौरान नए ट्रैक पर बने पुलों, रेलवे लाइन, ओवरहेड इक्विपमेंट यानी ओएचई, सिग्नलिंग सिस्टम और अन्य सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की गई. इससे पहले 6 मई को शिवना ब्रिज का भी गहन निरीक्षण किया गया था.

120 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ा इंजन

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शुक्रवार को विशेष निरीक्षण ट्रेन को नए डबल ट्रैक पर करीब 120 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ाया गया. इस स्पीड ट्रायल के दौरान ट्रैक की गुणवत्ता, स्थिरता और सभी तकनीकी मानकों की जांच की गई. निरीक्षण संतोषजनक पाए जाने के बाद रेल संरक्षा आयुक्त ने मंदसौर-दलौदा दोहरीकृत रेलखंड पर यात्री और मालगाड़ियों के संचालन के लिए उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी कर दिया.पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार, इस स्वीकृति के साथ ही नीमच-रतलाम दोहरीकरण परियोजना का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। लगभग 133 किलोमीटर लंबे नीमच से रतलाम रेलखंड का दोहरीकरण लगभग पूर्ण हो चुका है, वहीं रतलाम से चित्तौड़गढ़ तक करीब 190 किलोमीटर लंबा डबल ट्रैक पहले से तैयार है.

चित्तौड़गढ़ तक का सफर होगा आसान

इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में रेल यातायात को नई गति मिलेगी. अब सिंगल लाइन के कारण होने वाली क्रॉसिंग, ट्रेनों के इंतजार और अनावश्यक ठहराव जैसी समस्याओं में बड़ी कमी आएगी. ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और उनकी गति तेज करने में भी मदद मिलेगी, जिससे यात्रियों का समय बचेगा. औद्योगिक दृष्टि से भी यह परियोजना बेहद अहम मानी जा रही है. खासतौर पर सीमेंट उद्योग और अन्य व्यापारिक इकाइयों को माल परिवहन में बड़ी सुविधा मिलेगी. मालगाड़ियों की आवाजाही तेज और सुगम होने से क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी. साथ ही ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी, जिससे पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे. पश्चिम रेलवे ने इसे यात्री सुविधा, सुरक्षा और आधुनिक रेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है.

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