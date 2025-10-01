बच्ची ने खरीदा बिस्किट का पैकेट, अंदर से निकली पाकिस्तान की ये चीज; आखिर MP में कौन कर रहा साजिश?

MP News: रतलाम से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहाँ बिस्किट पैकेट के साथ पाकिस्तानी झंडे वाला गुब्बारा मुफ्त में बेचा जा रहा है. पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर हर पहलू पर जाँच कर रही है.
Trending Photos
Pakistan flag found in Biscuit Packets: एक पर एक मुफ्त स्कीम तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन रतलाम की यह घटना आपके पैरों तले की ज़मीन हिला देगी. दरअसल, राजस्थान पुलिस ने रतलाम के एक थोक किराना व्यापारी को गिरफ्तार किया है. व्यापारी पर आरोप है कि वह बिस्किट के पैकेट के साथ पाकिस्तानी झंडे वाला गुब्बारा भी बेच रहा था. इस घटना से राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक हड़कंप मच गया है.
खोला बिस्किट, मिला पाकिस्तानी झंडा
यह हैरान करने वाला मामला रतलाम के आलोट गाँव का है. आज सुबह राजस्थान पुलिस थोक व्यापारी दिलीप कामरिया की दुकान पर पहुँची. पूछताछ पर पता चला कि दिलीप आसपास सहित राजस्थान में सामानों की सप्लाई करता है. वह गुब्बारे का भी होलसेल व्यापारी है. उसने बिस्किट और गुब्बारे इंदौर से मंगवाए थे, जिसके बाद सप्लाई बढ़ाने और बच्चों को आकर्षित करने के लिए उसने अपने घर पर ही पैकेट के साथ गुब्बारा चिपकाना शुरू कर दिया था.
गुब्बारे पर लिखा 'जश्न-ए-आज़ादी'
यह मामला मूल रूप से राजस्थान के झालावाड़ का बताया जा रहा है, इसलिए राजस्थान पुलिस ही मामले की जाँच कर रही है. झालावाड़ के नागेश्वर में एक बच्ची ने दुकान से बिस्किट खरीदा था. बिस्किट खोलने पर उसके साथ गुब्बारा मुफ्त मिला. गुब्बारे को फुलाने पर, हरे रंग में उस पर पाकिस्तानी झंडा और उर्दू में 'जश्न-ए-आज़ादी' लिखा हुआ दिखाई दिया. बच्ची ने जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद दुकान पर पहुँचे लोगों ने जमकर हंगामा किया.
मध्य प्रदेश और राजस्थान में हड़कंप
हंगामे के बाद दुकान पर पहुँची नागेश्वर पुलिस ने जब दुकानदार को थाने ले जाकर पूछताछ की, तो दुकानदार ने बताया कि माल ज़्यादा बिकवाने के लिए उसने झंडे वाले बिस्किट पैकेट बेचने शुरू किए थे. यह माल आलोट के थोक व्यापारी दिलीप कामरिया से लिया गया था. दुकानदार के इस बयान के बाद से राजस्थान पुलिस ने रतलाम के थोक व्यापारी के यहां दाबिश दी. अब सवाल यह उठ रहा है कि इंदौर में आखिर कौन पाकिस्तानी झंडे वाले इन गुब्बारों को प्रिंट कर रहा है. इसके पीछे की साज़िश क्या है? मामला सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियाँ भी अलर्ट हो गई हैं और मामले की गहनता से जाँच की जा रही है. रिपोर्ट: चंद्रशेखर सोलंकी, रतलाम
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.