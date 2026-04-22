भाई की बारात का साफा बना मौत का फंदा, पटवारी ने सुसाइड नोट में खोला नायब तहसीलदार का कच्चा चिट्ठा, मची खलबली

Ratlam Patwari Suicide Case: रतलाम में पटवारी आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. यह पूरा मामला आलोट में पदस्थ पटवारी रविशंकर खराड़ी की आत्महत्या से जुड़ा है, जिन्होंने मंगलवार को अपने रतलाम स्थित निवास पर फांसी लगाकर जान दे दी थी.

जानकारी के मुताबिक, रविशंकर खराड़ी आलोट के खजुरी सोलंकी गांव में पटवारी के पद पर कार्यरत थे. घटना से ठीक एक दिन पहले उनके छोटे भाई की शादी का रिसेप्शन था, लेकिन रविशंकर उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. परिजनों के अनुसार, वे देर रात घर लौटा और अपने कमरे में सो गया. सुबह जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ा, जहां रविशंकर फंदे पर लटके मिले. उन्होंने जिस कपड़े से फांसी लगाई, वह वहीं साफा था, जो उन्होंने अपने भाई की बारात में पहना था.

सुसाइड नोट से खुला मौत का राज

परिजन तत्काल उन्हें मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद मामला अचानक संवेदनशील हो गया, जब पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला. बताया जा रहा है कि इस सुसाइड नोट में रविशंकर ने एक नायब तहसीलदार पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की बात लिखी है. पत्र में यह भी उल्लेख है कि उन पर गलत तरीके से बटांकन करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसे वे करने से इनकार कर रहे थे.



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पटवारी संगठन का प्रदर्शन

हालांकि, परिजनों को इस पत्र की जानकारी समय पर नहीं दी गई, जिससे उनका आक्रोश भड़क उठा और मेडिकल कॉलेज में हंगामा भी हुआ. बाद में समझाइश के बाद स्थिति संभाली गई. गलवार रात को परिजन, पटवारी संगठन और समाज के लोग औद्योगिक थाने पहुंचे और संबंधित नायब तहसीलदार सविता राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ गए. देर रात तक थाने का घेराव किया गया. इस प्रदर्शन में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार भी शामिल हुए और उन्होंने भी सख्त कार्रवाई की मांग की.

नायब तहसीलदार पर FIR दर्ज की मांग

बुधवार सुबह पोस्टमार्टम होना था, लेकिन परिजनों ने एफआईआर की मांग पूरी होने तक पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया. पटवारी संगठन ने भी काम बंद कर हड़ताल का ऐलान कर दिया और चेतावनी दी कि जब तक आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती, वे काम पर नहीं लौटेंगे. मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर मिशा सिंह ने जांच के बाद नायब तहसीलदार सविता राठौर को निलंबित कर दिया. आदेश में उनकी कार्यप्रणाली को संतोषजनक नहीं बताया गया. इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है. वे अब भी एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं. बुधवार दोपहर तक भी पोस्टमार्टम नहीं हो सका था और प्रशासन लगातार लोगों को समझाने में जुटा हुआ है.

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