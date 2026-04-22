Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3188509
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

भाई की बारात का साफा बना मौत का फंदा, पटवारी ने सुसाइड नोट में खोला नायब तहसीलदार का कच्चा चिट्ठा, मची खलबली

Ratlam Patwari Suicide Case:रतलाम में एक पटवारी की आत्महत्या का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.  जिन्होंने अपने घर पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. उनकी मौत के बाद मौके से एक सुसाइड नोट मिला. जिसमें उन्होंने आत्महत्या करने की वजह बताई है. 

 

Written By  Chandrashekhar solanki|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भाई की बारात का साफा बना मौत का फंदा, पटवारी ने सुसाइड नोट में खोला नायब तहसीलदार का कच्चा चिट्ठा, मची खलबली

Ratlam Patwari Suicide Case: रतलाम में पटवारी आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. यह पूरा मामला आलोट में पदस्थ पटवारी रविशंकर खराड़ी की आत्महत्या से जुड़ा है, जिन्होंने मंगलवार को अपने रतलाम स्थित निवास पर फांसी लगाकर जान दे दी थी. 

जानकारी के मुताबिक, रविशंकर खराड़ी आलोट के खजुरी सोलंकी गांव में पटवारी के पद पर कार्यरत थे. घटना से ठीक एक दिन पहले उनके छोटे भाई की शादी का रिसेप्शन था, लेकिन रविशंकर उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. परिजनों के अनुसार, वे देर रात घर लौटा और अपने कमरे में सो गया. सुबह जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ा, जहां रविशंकर फंदे पर लटके मिले. उन्होंने जिस कपड़े से फांसी लगाई, वह वहीं साफा था, जो उन्होंने अपने भाई की बारात में पहना था.

सुसाइड नोट से खुला मौत का राज
परिजन तत्काल उन्हें मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद मामला अचानक संवेदनशील हो गया, जब पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला. बताया जा रहा है कि इस सुसाइड नोट में रविशंकर ने एक नायब तहसीलदार पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की बात लिखी है. पत्र में यह भी उल्लेख है कि उन पर गलत तरीके से बटांकन करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसे वे करने से इनकार कर रहे थे.
 

Add Zee News as a Preferred Source

पटवारी संगठन का प्रदर्शन
हालांकि, परिजनों को इस पत्र की जानकारी समय पर नहीं दी गई, जिससे उनका आक्रोश भड़क उठा और मेडिकल कॉलेज में हंगामा भी हुआ. बाद में समझाइश के बाद स्थिति संभाली गई. गलवार रात को परिजन, पटवारी संगठन और समाज के लोग औद्योगिक थाने पहुंचे और संबंधित नायब तहसीलदार सविता राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ गए. देर रात तक थाने का घेराव किया गया. इस प्रदर्शन में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार भी शामिल हुए और उन्होंने भी सख्त कार्रवाई की मांग की.

नायब तहसीलदार पर FIR दर्ज की मांग
बुधवार सुबह पोस्टमार्टम होना था, लेकिन परिजनों ने एफआईआर की मांग पूरी होने तक पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया. पटवारी संगठन ने भी काम बंद कर हड़ताल का ऐलान कर दिया और चेतावनी दी कि जब तक आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती, वे काम पर नहीं लौटेंगे. मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर मिशा सिंह ने जांच के बाद नायब तहसीलदार सविता राठौर को निलंबित कर दिया. आदेश में उनकी कार्यप्रणाली को संतोषजनक नहीं बताया गया. इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है. वे अब भी एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं. बुधवार दोपहर तक भी पोस्टमार्टम नहीं हो सका था और प्रशासन लगातार लोगों को समझाने में जुटा हुआ है.

ये भी पढ़ें : गला रेता, फिर ड्रम में भरी लाश... मां से शादी करना चाहता था आरोपी, 'साइको किलर' की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

TAGS

ratlam patwari suicide case

Trending news

mp rto check post restart
MP में दोबारा शुरू होंगे RTO चेक पोस्ट, हाई कोर्ट का आदेश
ratlam patwari suicide case
भाई की बारात का साफा बना मौत का फंदा, पटवारी ने सुसाइड नोट ने खोला राज
Mohan Yadav
छात्रों के लिए मोहन यादव ने खोला खजाना, कैबिनेट बैठक में 2191 करोड़ रुपये की मंजूरी
Indore News Hindi
सिरफिरे ने पहले मांगी लिफ्ट, पेचकस से ड्राइवर पर हमला कर हड़पी ड्राइविंग सीट
chhatarpur news
MP में प्रकट हुए नए बाबा! हाथ देखकर बताते हैं सबकुछ, समस्या लेकर पहुंच रहे लोग
balaghat news
अजब एमपी का गजब कारनामा: एक MBBS डिग्री, एक नाम, लेकिन दो अलग-अलग चेहरे
sagar news
तुम्हारे पति पर संकट है...पाखंडी बाबा महिलाओं को डराकर रखवा लेता था जेवर, फिर...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म, प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप, पढ़ें बड़ी खबरें
dhar news
पीथमपुर में वेस्ट डिस्पोजल कंपनी में भीषण आग, दूर-दूर तक फैलीं लपटें, हुआ तेज धमाका
ujjain gas agency dispute
उज्जैन में गैस एजेंसी पर बवाल, सिलेंडर न मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा...