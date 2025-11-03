लूटपाट गिरोह बेनकाब! मुख्य आरोपी तिहाड़ जेल से गिरफ्तार, पुलिस के सामने कबूला सबकुछ

Ratlam Crime News: रतलाम शहर के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में 3 मार्च की रात एक के बाद एक तीन जगहों पर चोरी की वारदात हुई थी. पुलिस ने इन मामलों में से एक चोरी का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब दो लाख बीस हजार रुपये की चोरी की ज्वेलरी बरामद की है. जबकि आरोपी के दो साथी अब भी फरार हैं. पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में चर्चाएं तेज हैं.

बताया जा रहा है कि चोरी की इन घटनाओं के बाद से पुलिस लगातार चोरों की तलाश में जुटी थी. जांच में सामने आया कि वारदात की रात मोहल्ले के कुछ लोगों ने करीब चार बजे संदिग्धों को भागते हुए देखा था. साथ ही, जिस घर में चोरी हुई थी, उस घर के मालिक उस समय इंदौर में अपने परिवार के सदस्य के इलाज के लिए गए हुए थे. पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से संदिग्धों की पहचान शुरू की.

आरोपियों की तलाश में जुटी

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मुख्य आरोपी गुरमीत सिंह सिकलीगर, जो इंदौर का निवासी है, इस समय तिहाड़ जेल में बंद है. पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर रतलाम लाकर पूछताछ की, जिसमें उसने चोरी की वारदात कबूल की और अपने दो साथियों राजवीर और सुखबीर सिंह के नाम बताए. फिलहाल पुलिस दोनों फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. (रिपोर्टः चंद्रशेखर सोलंकी, रतलाम)

