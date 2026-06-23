कलेक्ट्रेट के पीछे बवाल जैसे हालात, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले; जानिए पूरा मामला

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रतलामः कलेक्ट्रेट के पीछे अचानक पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस के छोड़े गए गोले, माजरा सुनकर रह हैरान जाएंगे. कलेक्ट्रेट के पीछे स्थित मैदान में प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े. जैसे ही पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, माहौल अचानक गरमा गया और भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने पहले चेतावनी दी, फिर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को काबू में किया. कुछ ही देर में मैदान धुएं से भर गया और अफरा-तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया और हालात सामान्य किए.
चौंकिए नहीं, यह कोई असली बवाल नहीं था बल्कि पुलिस लाइन में किया गया बलवा परेड का अभ्यास था. रतलाम में आने वाले त्योहारों और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने यह मॉक ड्रिल आयोजित की थी. पुलिस लाइन मैदान में अचानक ऐसा माहौल बनाया गया जैसे शहर में बड़ा दंगा हो गया हो. इसका मकसद जवानों को असली हालात के लिए तैयार करना था ताकि वे किसी भी स्थिति में बिना घबराए तुरंत कार्रवाई कर सकें और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें.
पथराव-तनाव के बीच बिगड़े हालात
दरअसल, इस अभ्यास में पुलिस के अलग-अलग विभागों के जवान शामिल हुए. सिर्फ सशस्त्र बल ही नहीं बल्कि दफ्तरों में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को भी इसमें जोड़ा गया. उन्हें बताया गया कि दंगा, पथराव या भीड़ नियंत्रण जैसी स्थिति में किस तरह से टीमवर्क के साथ काम करना है. अधिकारियों ने समझाया कि किस क्रम में कार्रवाई करनी है और किन संसाधनों का उपयोग करना है ताकि हालात जल्दी काबू में आ सकें और नुकसान कम से कम हो.
अलग-अलग तकनीकों का इस्तेमाल
अभ्यास के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया. जवानों को बताया गया कि कैसे भीड़ को तितर-बितर किया जाता है और कब हल्का बल प्रयोग करना चाहिए. इस दौरान धमाका बम और आंसू गैस का भी डेमो दिया गया. पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि त्योहारों के समय कानून व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए ऐसे प्रशिक्षण लगातार जरूरी हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा सके.
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