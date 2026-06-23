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कलेक्ट्रेट के पीछे बवाल जैसे हालात, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले; जानिए पूरा मामला

Ratlam News: रतलाम पुलिस लाइन में बलवा परेड के तहत मॉक ड्रिल की गई, जिसमें पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस का अभ्यास हुआ. इसका उद्देश्य पुलिस जवानों को दंगा और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना था.

Written ByChandrashekhar solankiEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 23, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:18 PM IST
कलेक्ट्रेट के पीछे बवाल जैसे हालात, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले; जानिए पूरा मामला
Image Credit: Ratlam News

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