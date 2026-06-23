कलेक्ट्रेट के पीछे बवाल जैसे हालात, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले; जानिए पूरा मामला

रतलामः कलेक्ट्रेट के पीछे अचानक पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस के छोड़े गए गोले, माजरा सुनकर रह हैरान जाएंगे. कलेक्ट्रेट के पीछे स्थित मैदान में प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े. जैसे ही पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, माहौल अचानक गरमा गया और भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने पहले चेतावनी दी, फिर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को काबू में किया. कुछ ही देर में मैदान धुएं से भर गया और अफरा-तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया और हालात सामान्य किए.