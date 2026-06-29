/रतलाम पुलिस का पूरे MP में डंका, डिजिटल पुलिसिंग में हासिल किया प्रदेश में पहला स्थान, भोपाल में सम्मानित हुए SP

शील्ड देकर किया गया सम्मानित

28 जून 2026 को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे मिंटो हॉल में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय द्वारा 'इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम' (ICJS) पर एक दिवसीय राज्य-स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई. इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार को CCTNS (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) के प्रभावी संचालन और वर्ष 2025 में राज्य में पहला स्थान हासिल करने के लिए एक शील्ड देकर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, न्यायमूर्ति संजीव कालगांवकर, एनसीआरबी नई दिल्ली के उपनिदेशक प्रसून गुप्ता, फॉरेंसिक एवं साइबर विशेषज्ञ डॉ. सैयद शरीक रिजवी, विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव, एनआईसी भोपाल के सुनील जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.