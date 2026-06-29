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रतलाम पुलिस का पूरे MP में डंका, डिजिटल पुलिसिंग में हासिल किया प्रदेश में पहला स्थान, भोपाल में सम्मानित हुए SP

Ratlam News: रतलाम पुलिस ने डिजिटल पुलिसिंग के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए साल 2025 के लिए मध्य प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. CCTNS और ICJS के प्रभावी संचालन के लिए भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में रतलाम के SP अमित कुमार को सम्मानित किया गया.

Written ByChandrashekhar solankiEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 29, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:25 PM IST
रतलाम पुलिस का पूरे MP में डंका, डिजिटल पुलिसिंग में हासिल किया प्रदेश में पहला स्थान, भोपाल में सम्मानित हुए SP
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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