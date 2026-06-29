/रतलाम पुलिस का पूरे MP में डंका, डिजिटल पुलिसिंग में हासिल किया प्रदेश में पहला स्थान, भोपाल में सम्मानित हुए SP

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Ratlam News: डिजिटल पुलिसिंग के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए रतलाम पुलिस ने साल 2025 के लिए मध्य प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया. भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे मिंटो हॉल में आयोजित राज्य-स्तरीय इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) वर्कशॉप के दौरान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार को इस शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया.
शील्ड देकर किया गया सम्मानित
28 जून 2026 को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे मिंटो हॉल में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय द्वारा 'इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम' (ICJS) पर एक दिवसीय राज्य-स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई. इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार को CCTNS (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) के प्रभावी संचालन और वर्ष 2025 में राज्य में पहला स्थान हासिल करने के लिए एक शील्ड देकर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, न्यायमूर्ति संजीव कालगांवकर, एनसीआरबी नई दिल्ली के उपनिदेशक प्रसून गुप्ता, फॉरेंसिक एवं साइबर विशेषज्ञ डॉ. सैयद शरीक रिजवी, विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव, एनआईसी भोपाल के सुनील जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
पूरे रतलाम पुलिस को दिया श्रेय
सम्मान मिलने पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने इस उपलब्धि का श्रेय पूरे रतलाम पुलिस परिवार को दिया. उन्होंने कहा कि यह सम्मान सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों, CCTNS शाखा और पुलिस कर्मियों की टीम वर्क, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का नतीजा है. सभी को बधाई देते हुए उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे भविष्य में भी नागरिकों को आधुनिक, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी पर आधारित पुलिस सेवाएं देने के लिए बेहतरीन काम करते रहें.
रतलाम पुलिस की शानदार उपलब्धि
रतलाम पुलिस की यह उपलब्धि न केवल जिले के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह भी दिखाती है कि आधुनिक तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल से पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-अनुकूल बनाया जा सकता है. रतलाम पुलिस डिजिटल पुलिसिंग को मजबूत करने और आम जनता को त्वरित, बेहतर और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
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