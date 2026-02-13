रतलाम नगर निगम का 'अजब-गजब' खेल, नसबंदी हुई 33 हजार कुत्तों की, गिनती में मिले सिर्फ 5500!

Dog Sterilization Scam-अजब-गजब मध्यप्रदेश अक्सर हैरान करने वाले मामलों के लिए चर्चा में बना रहता है. इस बार रतलाम नगर निगम का ऐसा कारनामा सामने आया है, जिसने लोगों को गिनती गिनने पर मजबूर कर दिया है. यह मामला स्ट्रीट डॉग्स यानी आवारा कुत्तों की नसबंदी से जुड़ा है. सरकारी दस्तावेजों और जमीन हकीकत के बीच करीब 28 हजार कुत्तों का लापता होना पाया गया है. भारी भरकम राशि कुत्तों की नसबंदी पर खर्च हुई लेकिन जिन कुत्तों की नसबंदी हुई वे गायब हो गए.

करोड़ों हुए खर्च, कुत्ते हुए गायब

नगर निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, साल 2022 से 2025 के बीच शहर में 33 हजार 630 कुत्तों की नसबंदी की गई. इस भारी-भरकम अभियान पर निगम ने 2 करोड़ 58 लाख रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर डाली. माना यह जाता है कि नसबंदी करने के बाद कुत्तों की उम्र बढ़ती है और उनकी आक्रामकता कम होती है, लेकिन रतलाम में कहानी कुछ और ही सामने आई.

नए रिकॉर्ड में कुत्ते हुए कम

हैरानी की बात तब सामने आई जब 2025-26 के नए सर्वे में नगर निगम ने शहर में कुल कुत्तों की संख्या महज 5,514 बताई. चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इन 5,514 कुत्तों में से भी केवल 2,204 ही नसबंदी वाले पाए गए. ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि अगर 33 हजार से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी हुई थी, तो 3-4 साल में वे हजारों कुत्ते कहां चले गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पार्षद ने खोला मोर्चा

इस पूरे मामले को लेकर निगम की पार्षद ने मोर्चा खोल दिया है. पार्षद पति हितेश पैमाल ने इस पूरे मामले की शिकायत उज्जैन लोकायुक्त में दर्ज कराई है. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कुत्तों की नसबंदी केवल कागजों पर की गई और जनता के टैक्स का पैसा एनजीओ और अधिकारियों की मिलीभगत से डकार लिया गया. लोकायुक्त पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं.

जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी

एक तरफ जहां पुराने रिकॉर्ड पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं नगर निगम अब 2026 के लिए नए टेंडर की प्रक्रिया में जुट गया है. निगम स्वास्थ्य प्रभारी के अनुसार, इस बार प्रति कुत्ता नसबंदी का खर्च 1,406 रुपए आएगा. जब अधिकारियों से पुराने 33 हजार कुत्तों के लापता होने पर सवाल किया गया, तो वे स्पष्ट जवाब देने से बचते नजर आए. इस पूरे मामले की जांच उज्जैन लोकायुक्त द्वारा की जा रही है. डीएसपी राजेश पाठक ने बताया कि शिकायत गंभीर है और सभी पहलुओं की पड़ताल जारी है. रिपोर्ट-चंद्रशेखर सोलंकी

यह भी पढ़ें-MP विधानसभा के बजट सत्र में लगी सवालों की झड़ी, 132 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!