Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3108458
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

रतलाम नगर निगम का 'अजब-गजब' खेल, नसबंदी हुई 33 हजार कुत्तों की, गिनती में मिले सिर्फ 5500!

Ratlam News-रतलाम से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. रतलाम नगर निगम में स्ट्रीट डॉग की नसबंदी सवालों के घेरे में आ चुकी है. 4 साल में यहां 33 हजार कुत्तों की नसबंदी दर्ज हुई, जिसमें करीब 2 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए. लेकिन साल 2026 में नगर निगम में महज 5500 कुत्तों की गिनती हुई है. अब हजारों कुत्तों की हिसाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर हजारों कुत्तों की नसबंदी हुई तो संख्या इतनी कम कैसे है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 13, 2026, 05:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रतलाम नगर निगम का 'अजब-गजब' खेल, नसबंदी हुई 33 हजार कुत्तों की, गिनती में मिले सिर्फ 5500!

Dog Sterilization Scam-अजब-गजब मध्यप्रदेश अक्सर हैरान करने वाले मामलों के लिए चर्चा में बना रहता है. इस बार रतलाम नगर निगम का ऐसा कारनामा सामने आया है, जिसने लोगों को गिनती गिनने पर मजबूर कर दिया है. यह मामला स्ट्रीट डॉग्स यानी आवारा कुत्तों की नसबंदी से जुड़ा है. सरकारी दस्तावेजों और जमीन हकीकत के बीच करीब 28 हजार कुत्तों का लापता होना पाया गया है. भारी भरकम राशि कुत्तों की नसबंदी पर खर्च हुई लेकिन जिन कुत्तों की नसबंदी हुई वे गायब हो गए. 

करोड़ों हुए खर्च, कुत्ते हुए गायब
नगर निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, साल 2022 से 2025 के बीच शहर में 33 हजार 630 कुत्तों की नसबंदी की गई. इस भारी-भरकम अभियान पर निगम ने 2 करोड़ 58 लाख रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर डाली. माना यह जाता है कि नसबंदी करने के बाद कुत्तों की उम्र बढ़ती है और उनकी आक्रामकता कम होती है, लेकिन रतलाम में कहानी कुछ और ही सामने आई. 

नए रिकॉर्ड में कुत्ते हुए कम
हैरानी की बात तब सामने आई जब 2025-26 के नए सर्वे में नगर निगम ने शहर में कुल कुत्तों की संख्या महज 5,514 बताई. चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इन 5,514 कुत्तों में से भी केवल 2,204 ही नसबंदी वाले पाए गए. ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि अगर 33 हजार से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी हुई थी, तो 3-4 साल में वे हजारों कुत्ते कहां चले गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पार्षद ने खोला मोर्चा
इस पूरे मामले को लेकर निगम की पार्षद ने मोर्चा खोल दिया है. पार्षद पति हितेश पैमाल ने इस पूरे मामले की शिकायत उज्जैन लोकायुक्त में दर्ज कराई है. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कुत्तों की नसबंदी केवल कागजों पर की गई और जनता के टैक्स का पैसा एनजीओ और अधिकारियों की मिलीभगत से डकार लिया गया. लोकायुक्त पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं. 

जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी
एक तरफ जहां पुराने रिकॉर्ड पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं नगर निगम अब 2026 के लिए नए टेंडर की प्रक्रिया में जुट गया है. निगम स्वास्थ्य प्रभारी के अनुसार, इस बार प्रति कुत्ता नसबंदी का खर्च 1,406 रुपए आएगा. जब अधिकारियों से पुराने 33 हजार कुत्तों के लापता होने पर सवाल किया गया, तो वे स्पष्ट जवाब देने से बचते नजर आए. इस पूरे मामले की जांच उज्जैन लोकायुक्त द्वारा की जा रही है. डीएसपी राजेश पाठक ने बताया कि शिकायत गंभीर है और सभी पहलुओं की पड़ताल जारी है. रिपोर्ट-चंद्रशेखर सोलंकी

यह भी पढ़ें-MP विधानसभा के बजट सत्र में लगी सवालों की झड़ी, 132 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsratlam newsDog sterilization

Trending news

mp news
रतलाम नगर निगम का बड़ा खेल, नसबंदी हुई 33 हजार कुत्तों की, गिनती में मिले सिर्फ इतने
mp news
खेत की फेंसिंग में दौड़ रहे करंट ने ली मासूम की जान, खेलते समय चपेट में आया बच्चा
mp news
बारात में 15 साल के नाबालिग की गोली लगने से हुई मौत, परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम
Madhya Pradesh Congress
कमलनाथ के गढ़ में खलबली! छिंदवाड़ा सहित 4 जिलों की कार्यकारिणी भंग...
bhopal crime news
तीसरी पत्नी की हत्या कर दूसरी को लेने गया था हत्यार पति, मर्डर मिस्ट्री का खुलासा
Sir
SIR में 10 हजार आपत्तियां खारिज, 21 फरवरी को जारी होगी नई वोटर लिस्ट, ऐसे करें चेक
10th 12th mp board exams
समय पर आएगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट! इस तारीख से शुरू होगा कॉपियों का मूल्यांकन...
Mahashivratri
शिव भक्तों के लिए रेलवे ने शुरू की 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा शेड्यूल
mp live news
MP Breaking News LIVE: दमोह-छतरपुर के दौरे पर रहेंगे CM, MP में 10वीं बोर्ड परीक्षा शुरू, पढ़ें 13 फरवरी की बड़ी खबरें
gold sliver price
शादी सीजन के बीच लुढ़के सोने के दाम, चांदी की चाल रही सुस्त, जानें ताजा भाव