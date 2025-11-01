रतलाम में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा! झाबुआ से आता था फंड, हर महीने पास्टर को मिलते थे 80 हजार रुपये

Jhabua Pastor Fund: रतलाम में धर्मांतरण के एक पुराने मामले में पुलिस को अब बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हाथ लगे हैं. बीते 5 सितंबर को की गई कार्रवाई के बाद पुलिस ने अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हाल ही में पकड़े गए आरोपी गॉडविन से जब पुलिस ने पूछताछ की, तो सामने आया कि धर्मांतरण के लिए चल रहे इस नेटवर्क की जड़ें झाबुआ तक फैली हुई हैं. आरोपी के बैंक खाते में हर महीने 80 हजार रुपये ट्रांसफर होने की बात सामने आई है, जिससे पुलिस के कान खड़े हो गए हैं.

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि यह रकम झाबुआ के कुछ धार्मिक संगठनों से आती थी और इस फंड का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन कराने वालों को आर्थिक मदद देने में किया जाता था. इससे पहले भी एक अन्य आरोपी के खाते में झाबुआ से पैसे भेजे जाने के सबूत मिले थे. इन सब तथ्यों से साफ हो रहा है कि यह कोई छोटी-मोटी घटना नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा है जो कई जिलों में सक्रिय है.

इस नेटवर्क की तलाश

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस को अब रतलाम के अलावा आसपास के जिलों में भी ऐसे धर्मांतरण केंद्रों के होने की जानकारी मिली है. इस कड़ी में रतलाम पुलिस ने अन्य जिलों की पुलिस से समन्वय बनाकर साझा जांच शुरू की है. जांच अधिकारी मानते हैं कि अभी और कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं जो इस नेटवर्क से जुड़े हैं.

8 सदस्यीय SIT गठित

वहीं इस मामले में गंभीरता को देखते हुए रतलाम एसपी अमित कुमार ने इस पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए एक 8 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की है, जिसमें सीएसपी और कई थाना प्रभारी शामिल हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि झाबुआ से आने वाले पैसों का इस्तेमाल कहां-कहां और किन लोगों के जरिए किया जा रहा था. एसपी ने कहा है कि जांच आगे बढ़ते ही आरोपियों की संख्या और बढ़ सकती है और पुलिस हर लिंक तक पहुंचने के लिए काम कर रही है.

रिपोर्टः चंद्रशेखर सोलंकी, रतलाम

