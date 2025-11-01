Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2984134
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

रतलाम में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा! झाबुआ से आता था फंड, हर महीने पास्टर को मिलते थे 80 हजार रुपये

Ratlam Conversion Case: रतलाम में धर्मांतरण के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया कि झाबुआ से हर महीने 80 हजार रुपये का फंड रतलाम भेजा जाता था. आरोपी गॉडविन के खाते में यह रकम मिल रही थी. पुलिस ने अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी गठित की है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 01, 2025, 05:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रतलाम में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा!
रतलाम में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा!

Jhabua Pastor Fund: रतलाम में धर्मांतरण के एक पुराने मामले में पुलिस को अब बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हाथ लगे हैं. बीते 5 सितंबर को की गई कार्रवाई के बाद पुलिस ने अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हाल ही में पकड़े गए आरोपी गॉडविन से जब पुलिस ने पूछताछ की, तो सामने आया कि धर्मांतरण के लिए चल रहे इस नेटवर्क की जड़ें झाबुआ तक फैली हुई हैं. आरोपी के बैंक खाते में हर महीने 80 हजार रुपये ट्रांसफर होने की बात सामने आई है, जिससे पुलिस के कान खड़े हो गए हैं.

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि यह रकम झाबुआ के कुछ धार्मिक संगठनों से आती थी और इस फंड का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन कराने वालों को आर्थिक मदद देने में किया जाता था. इससे पहले भी एक अन्य आरोपी के खाते में झाबुआ से पैसे भेजे जाने के सबूत मिले थे. इन सब तथ्यों से साफ हो रहा है कि यह कोई छोटी-मोटी घटना नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा है जो कई जिलों में सक्रिय है.

इस नेटवर्क की तलाश
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस को अब रतलाम के अलावा आसपास के जिलों में भी ऐसे धर्मांतरण केंद्रों के होने की जानकारी मिली है. इस कड़ी में रतलाम पुलिस ने अन्य जिलों की पुलिस से समन्वय बनाकर साझा जांच शुरू की है. जांच अधिकारी मानते हैं कि अभी और कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं जो इस नेटवर्क से जुड़े हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

8 सदस्यीय SIT गठित
वहीं इस मामले में गंभीरता को देखते हुए रतलाम एसपी अमित कुमार ने इस पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए एक 8 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की है, जिसमें सीएसपी और कई थाना प्रभारी शामिल हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि झाबुआ से आने वाले पैसों का इस्तेमाल कहां-कहां और किन लोगों के जरिए किया जा रहा था. एसपी ने कहा है कि जांच आगे बढ़ते ही आरोपियों की संख्या और बढ़ सकती है और पुलिस हर लिंक तक पहुंचने के लिए काम कर रही है.

रिपोर्टः चंद्रशेखर सोलंकी, रतलाम

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

ratlam religious conversion case

Trending news

indore news
CCTV में कैद खौफनाक नजारा! इंदौर में युवक का हाई-वोल्टेज ड्रामा, सड़क पर काटा हंगामा
bhopal news
भोपाल गोलीकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 सहयोगियों के साथ इनामी बदमाश गिरफ्तार
betul news
रात में रहें अलर्ट! ठंड आते ही घर में घुस रहा ये खतरनाक सांप,बैतूल में मचा हड़कंप
mp news
रतलाम धर्मांतरण रैकेट की जड़ें केरल तक फैली, पास्टर गॉडविन लेता था 60 हजार सैलरी
chhattisgarh news
भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा..छत्तीसगढ़ में रामभद्राचार्य का तीखा बयान
mp news today
MP में आज दीपोत्सव पर्व का आयोजन, खरगोन में कुत्ते का आतंक, पढ़ें 1 नवंबर की खबरें
indore news
MP में बडी मात्रा में अवैध शराब ज़ब्त; इंदौर से मांडव ले जाई जा रही थी खेप
chhattisgarh news
नशे में धुत दोस्तों ने दोस्त को रेलिंग से लटकाया, बाल पकड़कर लगाए थप्पड़ पर थप्पड़
mp news
गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, पेट्रोल खत्म....108 पर आ रहे ऐसे फर्जी कॉल, 1500 घंटे बर्बाद
mp news
70वें स्थापना दिवस पर जगमगाएगा MP, 500 कलाकार के साथ भव्य जश्न, सिंगर जुबिन के...