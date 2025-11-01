रतलाम धर्मांतरण रैकेट की जड़ें केरल तक फैली, पास्टर गॉडविन लेता था 60 हजार सैलरी, 6 सदस्यीय SIT करेगी जांच

SIT Formed in Conversion Case-मध्यप्रदेश के रतलाम में इलाज के बहाने धर्मांतरण कराने के मामले में नई कार्रवाई सामने आई है. एसपी अमित कुमार ने पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए 6 सदस्यीय SIT का गठन किया है. जांच में यह खुलासा हुआ है कि झाबुआ के मोहनपुरा स्थित चर्च के पास्टर गॉडविन को केरल से हर महीने 60 हजार रुपए की सैलरी मिलती थी जिसमें से वह करीब 4 से 5 हजार रुपए रतलाम के मुख्य आरोपी विक्रम के खाते में भेजता था.

मदद के नाम भेजता था पैसे

इस मामले में दो दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पुलिस ने पास्टर गॉडविन को जेल भेज दिया है. पूछताछ में उसने बताया कि वह विक्रम को मदद के नाम पर पैसे भेजता था, हालांकि पुलिस पास्टर की बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रही है. अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. एसपी अमित कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है.

जांच टीम जाएगी केरल

एसआईटी टीम में छह सदस्य शामिल हैं. जांच टीम को केरल भेजा जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि चर्च ऑफ साउथ इंडिया संस्था से इस धर्मांतरण रैकेट के तार कितने गहरे जुड़े हुए हैं. पुलिस को संदेह है कि यह नेटवर्क प्रदेश से बाहर भी सक्रिय हो सकता है. इसके पीछे बड़े नेटवर्क की आशंका भी है.

जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल, यह मामला तब सामने आया था जब 5 सितंबर को रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र स्थित शिवशक्ति नगर में बड़ी संख्या में ग्रामीण एक महान में इकट्ठा पाए गए थे. आरोप लगा था कि उन्हें इलाज के बहाने धर्मांतरण के लिए लाया गया था. पुलिस ने मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि एक मुख्य आरोपी अगले दिन पकड़ा गया था. छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से बाइबल, क्रॉस, धार्मिक साहित्य और इलाज के नाम पर प्रार्थना करवान का वीडियो मिला था, जिससे धर्मांतरण की गतिविधि की पुष्टि हुई. अब एसआईटी इन सभी साक्ष्यों को आधार बनाकर पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुट गई है.

