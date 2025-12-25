रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, चलती ट्रेन में चढ़ते समय फिसला पैर, सेकंडों में RPF जवानों ने किया चमत्कार

Ratlam News-रतलाम में एक बार फिर आरपीएफ पुलिस की तत्परता की तस्वीर सामने आई है. स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बुधवार को बड़ा हादसा टल गया. यहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला यात्री का पैर फिसल गया और वह ट्रेन और फ्लेटफॉर्म के बीच घिसटने लगी. स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवानों ने महिला को निकाला और बड़ा हादसा होने से रोक दिया.
Ratlam Viral Video-मध्यप्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच महिला यात्री फंस गई. अगर कुछ सेकंड की दोरी और होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन मौके पर तैनात आरपीएफ जवानों की सूझबूझ और तत्परता के चलते महिला की जान बच गई. यह पूरी घटना रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.
सामान लेने उतरी थी महिला
यह घटना रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 की है. बुधवार दोपहर करीब 3 बजकर 15 मिनट पर नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन प्लेफॉर्म पर खड़ी थी. S-3 कोच में सफर कर रही महिला यात्री कुछ सामान लेने के लिए कोच से नीचे उतरी थी, तभी ट्रेन अचानक चल पड़ी. सामने आए वीडियो में पूरी घटना दिख रही है.
महिला ने दौड़कर की चढ़ने की कोशिश
ट्रेन छूटती देख महिला ने दौड़कर चढ़ने की कोशिश की, महिला के आगे दौड़ रहे दो यात्री भी थे जो चलती हुई ट्रेन में चढ़ गए. लेकिन महिला का चढ़ते समय पैर फिसल गया और प्लेटफॉर्म के बीच गैप में फंस गई और ट्रेन की रफ्तार के साथ घिसटने लग गई. इस दौरान प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर तैनात RPF के जवानों की नजर पड़ी और उन्होंने तत्परता दिखाई.
फरिश्ता बनकर आए जवान
जवान महिला लिए फरिश्ता बनकर सामने आए. हेड कॉन्स्टेबल चंद्रकांत तिवारी, नरेंद्र राठौड़ और सब इंस्पेक्टर श्रद्धा ठाकुर ने बिना देरी किए दौड़ लगाई. हेड कॉन्स्टेबल चंद्रकांत तिवारी ने महिला का हाथ हैंडल से छुड़वाया, वहीं नरेंद्र राठौड़ ने महिला को ताकत से प्लेटफॉर्म की तरफ खींच लिया. चंद सेकंड की देरी होती तो महिला ट्रेन के पहियों के नीचे आ सकती थी.
सुरक्षित बाहर निकालकर ट्रेन में बैठाया
महिला को जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला और ट्रेन रुकवाई गई. इसके बाद समझाइश देकर उसे दोबारा उसके कोच में बैठाया गया. आरपीएफ जवानों की सतर्कता और बहादुरी के चलते एक बड़ा हादसा होने से बच गया और महिला की जान बच गई. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. इस तरह की घटना लोगों को सीख देती है कि चलती ट्रेन में चढ़ना जानलेवा साबित हो सकता है.
