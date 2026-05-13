काले शीशों वाली बोलेरो ने मारी टक्कर, विधायक ने खुद किया पीछा, शराब तस्करी का लगाया आरोप

Ratlam News: रतलाम जिले के सैलाना इलाके के विधायक कमलेशवर डोडियार एक बार फिर अपने विरोध प्रदर्शन की वजह से सुर्खियों में हैं. मंगलवार को विधायक ने सैलाना पुलिस स्टेशन पर कई घंटों तक धरना दिया, जिसमें उन्होंने शराब की अवैध ढुलाई और एक सड़क दुर्घटना के मामले में कार्रवाई की मांग की. यह घटना तब हुई जब विधायक एक भूमि पूजन समारोह में शामिल होने जा रहे थे. रास्ते में कोटड़ा गांव के पास बिना नंबर और काले शीशों वाली बोलेरो ने उनके वाहन को टक्कर मार दी. फौरन कार्रवाई करते हुए विधायक ने उस गाड़ी का पीछा किया और बोदिना बाईपास पर उसे रोक लिया.

अवैध शराब मामले में थाने पर धरने पर बैठे विधायक

MLA ने आरोप लगाया कि गाड़ी में अवैध शराब लदी हुई थी. लेकिन पुलिस को अपनी शुरुआती तलाशी में कुछ भी नहीं मिला. पुलिस की ढिलाई को देखते हुए MLA ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पुलिस थाने के बाहर धरना दिया और CCTV फुटेज की जांच की मांग की. जैसे-जैसे स्थिति बिगड़ी, पुलिस ने संदिग्ध गाड़ी के ड्राइवर से कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद उसने मान लिया कि टक्कर के बाद उसने शराब एक दुकान पर उतार दी थी.

बोलेरो की टक्कर से शुरू हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि ये विवाद बोलेरो की टक्कर के बाद शुरू हुआ. बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस ने ड्राइवर से कड़ी पूछताछ की, जिसके दौरान उसने एक शराब की दुकान पर सामान उतारने की बात कबूल कर ली. जब पुलिस ने बाद में उस दुकान की जांच की तो उन्हें गाड़ी से उतारी गई शराब के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिला. नतीजतन आबकारी विभाग को सूचित किया गया, और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई.

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पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल

इस बीच एक शिकायत भी दर्ज की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि MLA को ले जा रहे वाहन के ड्राइवर को टक्कर मारी गई थी. इस पर कार्रवाई करते हुए बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहन के ड्राइवर और उसके साथी के खिलाफ एक अलग FIR दर्ज की गई. अब MLA के धरने के बाद की गई कार्रवाई ने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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