Madhya Pradesh - MP

रतलाम के स्कूल में 'चोटी' पर बवाल, छात्राओं ने शिक्षिका पर लगाए बाल काटने के आरोप; प्राचार्य ने कहा सब ढोंग है

MP News: रतलाम के सरकारी स्कूल में एक महिला शिक्षक के खिलाफ छात्राओं की चोटी काटने के आरोप लगा है.आरोप है कि शिक्षिका ने छात्रों की लगभग एक अंगुली चोटी काटी है.

 

Feb 17, 2026, 08:48 PM IST
Ratlam News: रतलाम के एक सरकारी स्कूल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला टीचर के खिलाफ छात्राओं की चोटी काटने के आरोप  लगे हैं. छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उन्होंने एक दिन स्कूल में एक ही चोटी बनाकर गईं थी ये देखकर महिला टीचर गुस्सा गईं और उन्होंने हम दोनों की चोटी काट डाली. हालांकि जब शिक्षिका से इस मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने सारे आरोप बेबुनियाद बताए हैं. आरोप-प्रत्यारोप के बीच अब ये मामला विवाद का रूप धारण करते जा रहा है. 

महिला टीचर ने कैंची से काटी चोटी
मामला रतलाम के पिपलौदा विकासखंड के बछोड़िया स्थित सरकारी हाई स्कूल का है. यहां ज्योति और मुस्कान नाम की दो छात्राओं ने महिला शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ज्योति ने बताया कि एक दिन वो स्कूल में एक चोटी बनाकर आ गई थी. ये देखकर शिक्षिका गुस्से में तमतमा गई और कैंची से कम से कम एक अंगुली चोटी काट दी. यही हाल ज्योति की सहेली मुस्कान के साथ भी किया गया था. 

प्राचार्य ने आरोपों से किया इनकार
वहीं स्कूल के प्राचार्य ने इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया है. प्राचार्य का कहना है कि स्कूल में चोटी काटने जैसी कोई घटना नहीं हुई है. प्राचार्य ने आगे कहा कि स्कूल में दो चोटी कर के आने का रूल है लेकिन छात्राओं ने नियम तोड़ा और एक चोटी कर के स्कूल पहुंच गईं थी. इसलिए उन्हें घर जाकर दो चोटी कर के आने को कहा गया था. दोनों छात्राएं कक्षा 7वीं की हैं. 

परिजनों ने किया विरोध
छात्रा का कहना है कि उसने नियम नहीं तोड़ा है, उसके बाल गीले थे इसलिए उसने एक चोटी की थी. आरोप-प्रत्यारोप के बीच परिजनों ने विरोध शुरू किया. मामला बीईओ अभिषेक यादव तक पहुंचा, जहां उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है. उन्होंने बताया कि छात्राओं को बाल ठीक कर के आने को कहा गया था, चोटी काटने जैसे तर्क निराधार है. इसकी पुष्टि बाद में छात्राओं ने भी की कि उन्हें बाल ठीक कर के आने को कहा गया था.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

