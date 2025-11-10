MP में फिल्मी सीन, पुलिस से बचकर भाग रहे तस्करों की कार दुर्घटनाग्रस्त, फिर फायरिंग कर फरार

Ratlam News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में फिल्मी अंदाज में एक घटना सामने आई है.यहां रोला गांव में देर रात अचानक हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार अनियंत्रित होकर गांव से होकर गुजर रही सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसा होते ही ग्रामीण कार सवारों की मदद के लिए दौड़े, लेकिन कार सवारों ने हवा में फायरिंग शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए. जानकारी के अनुसार नीमच क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक कार में डोडाचूरा की तस्करी की जा रही है. सूचना के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने वाहन का पीछा करना शुरू किया. इसी दौरान रोला गांव के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

पुलिस से बचकर भाग रहे तस्करों की कार दुर्घटनाग्रस्त

दरअसल, रोला गांव में देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मादक पदार्थ तस्करों की एक तेज रफ्तार ब्रेज़ा कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. यह हादसा गांव से गुजरने वाले मार्ग पर हुआ. इस घटना के सामने आने के बाद पता चला कि इस कार का पीछा नीमच क्राइम ब्रांच की टीम कर रही थी. पुलिस को सूचना मिली थी कि इस वाहन से अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी की जा रही है. हादसा होते ही स्थानीय ग्रामीण मदद के इरादे से कार की ओर दौड़े, लेकिन कार में सवार तस्करों ने ग्रामीणों को डराने और पुलिस से बचने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग के बाद तस्कर मौके का फायदा उठाकर अंधेरे में फरार हो गए. इस घटना से गांव में देर रात सनसनी फैल गई.

कार से डोडाचूरा बरामद

पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही रिंगनोद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. नीमच क्राइम ब्रांच की एक टीम भी मौके पर पहुंची. नीमच क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि दुर्घटनाग्रस्त कार का इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी में किया जा रहा है. पुलिस ने घटनास्थल से दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया, जिसमें से डोडाचूरा बरामद हुआ. फिलहाल आरोपी फरार हैं और पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई है. पुलिस गोलीबारी की घटना के संबंध में ग्रामीणों से जानकारी जुटा रही है ताकि आरोपियों तक जल्दी पहुंच सके. (रिपोर्ट- चंद्रशेखर सोलंकी)

