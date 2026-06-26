Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ratlam News: मोहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया ताजिया, 2 की मौत; 7 झुलसे

Ratlam Tajia Julus Accident: रतलाम जिले के हतनारा गांव में देर रात मोहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जुलूस जब गांव से गुजर रहा था, तभी ऊपर से निकली हाईटेंशन बिजली लाइन ताजिया से टकरा गई. बिजली की चपेट में आ से दो की मौत हो गई, जबकि सात लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं.

Written ByChandrashekhar solankiEdited By:Pooja
Published: Jun 26, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:57 AM IST
Ratlam News: मोहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया ताजिया, 2 की मौत; 7 झुलसे
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Chandrashekhar solanki

Chandrashekhar solanki

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Ratlam News: मोहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया ताजिया...
ratlam news1 hr ago
2
mp newsJun 25
3
Morena newsJun 25
4
Sidhi newsJun 25
5
Sidhi newsJun 25