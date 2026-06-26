यह घटना पिपलोदा पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले हतनारा गांव में हुई. जानकारी के मुताबिक, जुलूस में करीब 200 लोग शामिल थे. जुलूस के दौरान, ताजिया लगभग 20 फीट की ऊंचाई से गुजर रही हाई-टेंशन बिजली की लाइन के संपर्क में आ गया. ताजिया ले जा रहे लोगों को बिजली का झटका लगा. इसके बाद ताजिया उठाकर चल रहे लोगों और आसपास मौजूद भीड़ में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में एक दर्जन से ज्यादा लोग करंट की चपेट में आ गए. सबसे पहले ताजिये के आगे चल रहे लोग जमीन पर गिरे, फिर पीछे चल रहे लोग भी करंट से प्रभावित हो गए. मौके पर चीख-पुकार मच गई.