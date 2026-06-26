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Ratlam Tajia Julus Accident: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में गुरुवार रात मुहर्रम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जुलूस में निकाला जा रहा ताजिया हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसमें करंट फैल गया और उठाकर चल रहे लोग इसकी चपेट में आ गए. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 से ज्यादा लोग झुलस गए. घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को इलाज के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेक के साथ निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.
यह घटना पिपलोदा पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले हतनारा गांव में हुई. जानकारी के मुताबिक, जुलूस में करीब 200 लोग शामिल थे. जुलूस के दौरान, ताजिया लगभग 20 फीट की ऊंचाई से गुजर रही हाई-टेंशन बिजली की लाइन के संपर्क में आ गया. ताजिया ले जा रहे लोगों को बिजली का झटका लगा. इसके बाद ताजिया उठाकर चल रहे लोगों और आसपास मौजूद भीड़ में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में एक दर्जन से ज्यादा लोग करंट की चपेट में आ गए. सबसे पहले ताजिये के आगे चल रहे लोग जमीन पर गिरे, फिर पीछे चल रहे लोग भी करंट से प्रभावित हो गए. मौके पर चीख-पुकार मच गई.
इलाके में छाया मातम
हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों और ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया. बिजली का झटका लगने और भगदड़ में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया. हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बिजली का झटका लगने के बाद जुलूस में मची भगदड़, भीड़ की चीख-पुकार और ग्रामीणों द्वारा घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए देखा जा सकता है. घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए. हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया है.
घटना की जांच में जुटा प्रशासन
जांच के दौरान डॉक्टरों ने तीन लोगों की धड़कन मिलने की बात कही. लेकिन औपचारिक कार्रवाई पूरी होने से पहले परिजन दो मृतकों और कुछ घायलों को लेकर वहां से निकल गए. एसडीएम और सीएसपी ने शहर के विभिन्न अस्पतालों में तलाश शुरू कराई. देर रात जिला अस्पताल में एक और शव मिला, जबकि सात घायलों का मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में इलाज चल रहा. फिलहाल प्रशासन ने दो मौतों की पुष्टि की है. लेकिन एक अन्य शव को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है. देर रात तक प्रशासन पूरे मामले की जांच और पड़ताल में जुटा रहा.
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