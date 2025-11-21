3 महीने पहले मरे शख्स की 'आत्मा' लेने अस्पताल पहुंचे लोग, ढोल और थाली बजाते हुए घुसे, लोग हुए हैरान

Ratlam Hospital Ruckus-मध्यप्रदेश के रतलाम के मेडिकल कॉलेज में बुधवार शाम एक अनोखा और विचलित करने वाला दृश्य देखने को मिला. करीब 4 बजे झावनी झोड़िया गांव से आए आदिवासी समुदाय के दर्जनों महिला-पुरुष ढोल-थाली बजाते, पूजा सामग्री लिए, अस्पताल परिसर में मृतक की आत्मा लेने पहुंच गए. उनके हाथों में पूजा की थालियां थीं, एक महिला सिर पर लकड़ी की टोकरी में पत्थर लेकर चल रही थी, एक व्यक्ति तलवार लहरा रहा था और एक अन्य के सिर से खून बह रहा था. अचानक हुए एस आयोजन ने अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति को चौंका दिया.

3 महीने पहले हुई थी मौत

पूछताछ में पता चला कि करीब तीन महीने पहले गांव के 35 वर्षीय शांतिलाल झोड़िया की मौत रतलाम मेडिकल कॉलेज में कीटनाशक पीने के कारण हो गई थी. आदिवासी मान्यता के अनुसार मृतक की आत्मा जहां मौत हुई हो, वहीं से उसे बुलाकर घर ले जाया जाता है. उसी परंपरा के तहत परिजन और ग्रामीणों की टोली बुधवार को मेडिकल कॉलेज पहुंची थी.

महिलाएं गा रही थी गीत, पुरुष बजा रहे थे ढोल

महिलाएं पूरे समय गीत गाती रही, जबकि पुरुष ढोल और थालियां बजाते हुए अस्पताल की लिफ्ट से तीसरी मंजिल तक गए. कुछ देर बाद टोली वापस लौटी, और जैसे ही वे नीचे आए, अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे अन्य ग्रामीण जोर-जोर से चिल्लाने लगे. लगभग एक घंटे तक यह पूरा अनुष्ठान चलता रहा. इस दौरान अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों में से किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया.

Add Zee News as a Preferred Source

आत्मा को स्थापित करने पहुंचे

टोली में शामिल महिलाओं में नीता झोड़िया के हाथ में वह टोकरी थी, जिसमें पत्थर रखा गया था. उनके अनुसार इसी पत्थर में शांतिलाला की आत्मा को स्थापित कर गांव ले जाया जाएगा. पत्थर के साथ टोकरी में अगरबत्ती, दीपक और पूजा सामग्री भी रखी गई थी. मृतक की बुआ ने बताया का शांतिलाल की आत्मा उसके बड़े भाई की बेटी पर आकर उसे परेशान कर रही है और कह रही है कि उसे मेडिकल कॉलेज से वापस ले जाओ. इसलिए आत्मा को पत्थर में धारण कर गांव लाया जा रहा है. वहीं रिश्तेदार भूरालाल ने बताया कि गांव पहुंचकर पत्थर को ओटले में देवता के रूप में स्थापित किया जाएगा ताकि शांतिलाल की आत्मा परिजनों को परेशान न करे.

यह भी पढ़ें-खूंखार नक्सली हिड़मा एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, लगाया हत्या का आरोप

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!