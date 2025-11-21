Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3013120
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

3 महीने पहले मरे शख्स की 'आत्मा' लेने अस्पताल पहुंचे लोग, ढोल और थाली बजाते हुए घुसे, लोग हुए हैरान

Ratlam News-रतलाम मेडिकल कॉलेज में आदिवासियों की एक टोली मृत व्यक्ति की आत्मा लेने पहुंच गई. ढोल और थाली बजाते हुए महिलाएं और पुरुष अस्पताल के अंदर घुस गए. महिलाएं अस्पताल के गीत गा रही थीं और एक व्यक्ति तलवार लहरा रहा था. अस्पताल पहुंचे लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया तीन महीने पहले गांव के शांतिलाल झोड़िया की आत्मा वापस आए हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 21, 2025, 05:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 महीने पहले मरे शख्स की 'आत्मा' लेने अस्पताल पहुंचे लोग, ढोल और थाली बजाते हुए घुसे, लोग हुए हैरान

Ratlam Hospital Ruckus-मध्यप्रदेश के रतलाम के मेडिकल कॉलेज में बुधवार शाम एक अनोखा और विचलित करने वाला दृश्य देखने को मिला. करीब 4 बजे झावनी झोड़िया गांव से आए आदिवासी समुदाय के दर्जनों महिला-पुरुष ढोल-थाली बजाते, पूजा सामग्री लिए, अस्पताल परिसर में मृतक की आत्मा लेने पहुंच गए. उनके हाथों में पूजा की थालियां थीं, एक महिला सिर पर लकड़ी की टोकरी में पत्थर लेकर चल रही थी, एक व्यक्ति तलवार लहरा रहा था और एक अन्य के सिर से खून बह रहा था. अचानक हुए एस आयोजन ने अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति को चौंका दिया. 

3 महीने पहले हुई थी मौत
पूछताछ में पता चला कि करीब तीन महीने पहले गांव के 35 वर्षीय शांतिलाल झोड़िया की मौत रतलाम मेडिकल कॉलेज में कीटनाशक पीने के कारण हो गई थी. आदिवासी मान्यता के अनुसार मृतक की आत्मा जहां मौत हुई हो, वहीं से उसे बुलाकर घर ले जाया जाता है. उसी परंपरा के तहत परिजन और ग्रामीणों की टोली बुधवार को मेडिकल कॉलेज पहुंची थी. 

महिलाएं गा रही थी गीत, पुरुष बजा रहे थे ढोल
महिलाएं पूरे समय गीत गाती रही, जबकि पुरुष ढोल और थालियां बजाते हुए अस्पताल की लिफ्ट से तीसरी मंजिल तक गए. कुछ देर बाद टोली वापस लौटी, और जैसे ही वे नीचे आए, अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे अन्य ग्रामीण जोर-जोर से चिल्लाने लगे. लगभग एक घंटे तक यह पूरा अनुष्ठान चलता रहा. इस दौरान अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों में से किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

आत्मा को स्थापित करने पहुंचे
टोली में शामिल महिलाओं में नीता झोड़िया के हाथ में वह टोकरी थी, जिसमें पत्थर रखा गया था. उनके अनुसार इसी पत्थर में शांतिलाला की आत्मा को स्थापित कर गांव ले जाया जाएगा. पत्थर के साथ टोकरी में अगरबत्ती, दीपक और पूजा सामग्री भी रखी गई थी. मृतक की बुआ ने बताया का शांतिलाल की आत्मा उसके बड़े भाई की बेटी पर आकर उसे परेशान कर रही है और कह रही है कि उसे मेडिकल कॉलेज से वापस ले जाओ. इसलिए आत्मा को पत्थर में धारण कर गांव लाया जा रहा है. वहीं रिश्तेदार भूरालाल ने बताया कि गांव पहुंचकर पत्थर को ओटले में देवता के रूप में स्थापित किया जाएगा ताकि शांतिलाल की आत्मा परिजनों को परेशान न करे. 

यह भी पढ़ें-खूंखार नक्सली हिड़मा एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, लगाया हत्या का आरोप

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmadhya pradesh newsratlam news

Trending news

mp news
खूंखार नक्सली हिड़मा एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, लगाया हत्या का आरोप
mp news
नाम बदलकर हिंदू युवती से मिलने पहुंचा 'दानिश खान', आधी रात में फ्लैट से पकड़ाया
mp news
गले पर चाकू...प्राइवेट पार्ट पर मारे बेल्ट! युवक के कपड़े उतारकर जमकर की पिटाई
mp news
SIR को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए खास ऑफर, फ्री में मिलेगा मूवी, डिनर टिकट
Vishnu Deo Sai
छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में 2 ऐतिहासिक उपलब्धि, CM साय ने दी बधाई
CGPSC Result
Chhattisgarh PCS Merit List 2024 जारी, टॉपर बने देवेश साहू, ऐसे करें डाउनलोड
ujjain news
बाबा की शरण में नतमस्तक हुए जुबिन नौटियाल! इंडिया टूर से पहले पहुंचे महाकाल दरबार
mp news
सरकारी जमीन पर रहने वालों को बड़ी राहत! प्रदेश में 4 जनवरी से मिलेंगे लाल-पीले पट्टे
mp news
…जंजीरों में जकड़ा मिला बुजुर्ग, खौफनाक मंजर देख दहशत में पूरा इलाका
sagar news
… जब पुलिस ने उठाया परत-दर-परत पर्दा, तो सामने आया ऐसा खौफनाक सच