ट्रेन बनी डिलीवरी रूम! कोच में ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया, स्वस्थ है बच्चा; मां की ये है हालत

Ratlam News: मध्यप्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर इंसानियत की एक दिल छू लेने वाली मिसाल देखने को मिली. शनिवार शाम को जब ट्रेन नंबर 20941 आई तो महिला कोच में एक गर्भवती महिला को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया. जानकारी मिलते ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के जवान मौके पर पहुंचे. हालात की गंभीरता को देखते हुए महिला पुलिस अधिकारियों ने दूसरी महिला यात्रियों की मदद से कोच के अंदर ही सुरक्षित तरीके से डिलीवरी करवाई. बाद में मां और नवजात बच्चे को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया. दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं. इस मानवीय काम के लिए रतलाम RPF की खूब तारीफ हो रही है.

कोच में ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया

दरअसल, विवादों और सुरक्षा में चूक के लिए अक्सर खबरों में रहने वाली रेलवे पुलिस ने रतलाम में अपने दयालु कामों से सबका दिल जीत लिया है. यह घटना शनिवार शाम की है जब ट्रेन नंबर 20941 रतलाम स्टेशन पर रुकी. महिलाओं के कोच में हंगामा देखकर RPF (रेलवे सुरक्षा बल) की टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने देखा कि गाजीपुरा की रहने वाली किरण, जो अपने पति दीपाराम के साथ यात्रा कर रही थी, को असहनीय प्रसव पीड़ा हो रही थी. पुलिस ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी और एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन किरण की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे अस्पताल ले जाने का समय नहीं था. इस स्थिति में महिला RPF अधिकारियों ने गजब की सूझबूझ दिखाई. दूसरी महिला यात्रियों की मदद से उन्होंने कपड़ों से एक अस्थायी घेरा बनाया और कोच के अंदर सुरक्षित डिलीवरी करवाई.

आरपीएफ की सूझबूझ

जैसे ही ट्रेन में बच्चे की किलकारी गूंजी, यात्रियों ने राहत की सांस ली. थोड़ी देर बाद एक एम्बुलेंस आई और मां और बच्चे दोनों को ज़िला अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार समय पर मदद मिलने से मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं. इस मुश्किल समय में RPF कर्मियों द्वारा निभाई गई "फरिश्ते जैसी" भूमिका ने पुलिस बल का मानवीय चेहरा दिखाया. सोशल मीडिया पर लोग रतलाम RPF की इस साहसी पहल की खूब तारीफ़ कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!