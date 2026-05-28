ईद के दिन गोवंश का कटा सिर मिलने पर बवाल, हिंदू संगठनों ने चौराहे पर किया चक्काजाम, 4 घंटे चला हंगामा

Uproar in Ratlam-मध्यप्रदेश के रतलाम में ईद के दिन भारी हड़कंप मच गया. शहर के बीचों-बीच स्थित एक इलाके में गोवंश का कटा हुआ सिर बरामद हुआ. इस घटना की खबर फैलते हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया.घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल, गोरक्षक दल और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और उन्होंने लोकेंद्र टॉकीज चौराहे पर चक्काजाम कर दिया. देखते ही देखते मौके पर तनाव की स्थिति बन गई और माहौल गरमा गया.

प्रशासन को दी जानकारी, किया चक्कजाम

यह मामला लोकेंद्र टॉकीज चौराहा स्थित सिविक सेंटर क्षेत्र का है. यहां बने घुमक्कड़ जाति के अस्थाई निवास और डेरों के पास कुछ लोगों ने गोवंश का कटा हुआ सिर देखा. मौके पर कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहुंच गए. कार्यकर्ताओं ने इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दी. आक्रोशित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़क के बीचों-बीच धरना दे दिया और चक्कजाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि शहर में लगातार गोवंश के अवशेष मिल रहे हैं लेकिन नगर निगम और प्रशासन इस पर गंभीर कार्रवाई नहीं कर रहा.

4 घंटे चलता रहा हंगामा

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्र सिंह को इस घोर लापरवाही के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सड़क पर 4 घंटे तक जमकर हंगामा चलता रहा. इस दौरान कई कार्यकर्ताओं की टोलियां शहर के बाजरों को बंद कराने के लिए भी आगे बढ़ीं. हंगामा बढ़ता देख मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. सूचना पर नगर निगम कमिश्नर सहित तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास करने लगे.

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प्रशासन को 7 दिन अल्टीमेटम

प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों ने अधिकारियों के सामने अपनी दो मुख्य मांगें रखीं. उनकी पहली मांग थी कि संबंधित सिविक सेंटर क्षेत्र में घुमक्कड़ जाति के लोगों के डेरों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और दूसरी मांग लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य प्रभारी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए. एसडीएम ने सभी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. हिन्दू संगठनों ने प्रशासन को 7 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा.(रिपोर्ट-चंद्रशेखर सोलंकी)

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