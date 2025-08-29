Ratlam Weather: रतलाम में 35 इंच से ज्यादा बारिश, जीजा-साला समेत 5 लोग पानी में बहे, 2 की मौत, 2 लापता

Ratlam Weather Update: रतलाम में बारिश का दौर लगातार जारी है. रुक-रुककर हो रही तेज बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं, रपट मार्गों पर तेज बहाव देखा जा रहा है और कई अंडरब्रिज के नीचे जलभराव हो गया है. रतलाम में पिछले एक माह में जिले में 5 लोग बारिश के दौरान नदी-नालों में बह चुके हैं, जिनमें से दो का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है. 1 तेज बहाव से खुद तैरकर निकल आया, तो वहीं 2 के शव मिले हैं.

दरअसल, रतलाम में इस बार मानसून के शुरुआती सीजन से लेकर अब तक जमकर बारिश हुई है. जिले में अब तक 35 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो जिले की औसत बारिश से ज्यादा है, बारिश से नदी नाले उफान पर हैं. वहीं, कुएं तालाब भी पानी से लबालब हो चुके हैं. बारिश के कारण कई रास्ते जलमग्न हो गए हैं. आलम यह है कि कई रास्तों से आना-जाना तो खतरों से खाली नहीं है.

जानिए कब कौन पानी में बहा

26 जुलाई को नांदलेटा गांव के पास एक बुजुर्ग महिला नाले में बह गई थी, जिनका शव चार दिन बाद मलेनी नदी से बरामद हुआ. इसके बाद 21 अगस्त को सरवन में एक चार साल का बच्चा कुएं में गिर गया. दो दिन चले रेस्क्यू के बाद उसका शव बाहर निकाला जा सका. इसी दिन पलदूना गांव के पास मलेनी नदी में बही 17 वर्षीय काजल का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है. छह दिन की लगातार सर्चिंग के बाद खोजबीन भी रोक दी गई है.

बाइक सहित बहे जीजा-साला

वहीं ताजा मामला बाजना से है. जहां 27 अगस्त की रात बाजना के पास तेलनी नदी पार करते समय जीजा-साला बाइक सहित बह गए. जीजा राजेश तैरकर तो बच निकले. लेकिन साला राहुल अब तक लापता है. राहुल की तलाश दूसरे दिन भी एसडीआरएफ कर रही है. लगातार हो रही बारिश और बढ़ते हादसों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है.

रतलाम के मौसम का हाल

अगर बात करें रतलाम के मौसम की तो यहां आज भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने यहां अगले 2 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

रिपोर्ट- चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम

