पानी-पानी हुआ रतलाम, भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी; अलर्ट जारी

Ratlam Weather News: मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बना हुआ है. सितंबर की शुरुआत से जारी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को सुबह से रात तक रुक-रुक कर बारिश होती रही. आज गुरुवार भी देर रात से हुई तेज बारिश नहीं थमी है. लगातार हो रही बारिश के कारण आज 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है.

आज और कल भारी बारिश की चेतावनी

अगर बात करें रतलाम जिले के मौसम की तो मौसम विभाग ने गुरुवार को जोरदार और शुक्रवार को भारी बारिश की चेतावनी दी है. बताया जा राहा है की यह सिलसिला 6 सितंबर तक जारी रहेगा. जिसके बाद 7 सितंबर से मौसम साफ होने की संभावना है.

8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी

लगातार बारिश के चलते रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने गुरुवार को नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टी घोषित की है, हालांकि. शिक्षकों को स्कूल पहुंचना होगा. इधर सुबह से ही तेज बारिश के कारण रतलाम जिले के कई इलाकों में हालात बिगड़ रहे हैं. बांगरोद में तालाब का पानी गांव की गलियों और सड़कों में घुस गया है. तेज बहाव से सड़कें नदी जैसी नजर आ रही हैं. वहीं, जिले के अन्य क्षेत्रों में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान, यलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के मुताबिक, जून से अब तक रतलाम जिले में औसत वर्षा 1020.25 मिमी (40.16 इंच) हो चुकी है. वहीं, अगर बात करें पिछले मानसूनी सीजन के बारिश की तो उस दौरान 844.38 मिमी (33.24 इंच) बारिश हुई थी. रतलाम जिले में औसत बारिश 918.3 मिमी (36.15 इंच) मानी जाती है. यानी इस मानसूनी सीजन में अब तक औसत से अधिक पानी गिर चुका है. वहीं, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जिले में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश की संभावना जताई है. रतलाम में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है.

पिछले 24 घंटे में जिलेभर में कहां कितनी हुई बारिश

सैलाना- 4.48 इंच

रावटी- 2.04 इंच

आलोट- 1.53 इंच

रतलाम शहर- 1.37 इंच

ताल- 1.02 इंच

जावरा- 0.86 इंच

पिपलौदा- 0.43 इंच

रिपोर्ट- चंद्रशेकर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम

