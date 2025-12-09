Advertisement
रोया, भागा, और वैन पर कूदा! आशिक का हाई वोल्टेज ड्रामा, शादी अटकी तो बेकाबू हुआ युवक

Ratlam News-रतलाम में कलेक्ट्रेट में एक आशिक ने अपनी प्रेम कहानी को हकीकत बनाने के लिए जमकर ड्रामा किया.युवक ने अपनी प्रेमिका को साथ ले जाने की जिद में हंगामा किया. युवक और युवती ने स्टाम्प पेपर पर साथ रहने का एग्रीमेंट किया था. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया था. पुलिस ने सुरक्षा कारणों के कारम युवती को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:38 PM IST
Lover High Drama in Ujjain-मध्यप्रदेश के रतलाम कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक ने अपनी प्रेमिका को अपने साथ ले जाने की जिद में जमकर हंगामा खड़ा कर दिया. यह मामला कुछ दिन पुराना है, जब रतलाम के युवक और युवती ने स्टाम्प पेपर पर साथ रहने का एग्रीमेंट किया था. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने युवती को बरामद करते हुए सुरक्षा कारणों से उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया था. जब युवती को बयान के लिए एसडीएम कोर्ट में पेश किया, इस दौरान आशिक ने जमकर उत्पात मचाया. 

हाथ पकड़कर ले जाने लगा युवक
सोमवार को युवती को बयान के लिए एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया. इसी दौरान युवक अचानक युवती का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा. सुरक्षा कर्मचारियों ने किसी तरह दोनों को अलग किया. इसके बाद युवक-युवती को लेकर कलेक्टरेट से बाहर की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया. 

काफी देर तक किया हंगामा
युवक काफी देर तक परिसर में हंगामा करता रहा और युवती को उससे अलग न करने की मांग करता रहा. बाद में जब वन स्टॉप सेंटर की टीम युवती को वाहन में बैठाकर ले जाने लगी, तो युवक ने चलते वाहन पर छलांग लगा दी. हालांकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, फिर भी उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

युवती ने किया इंकार
इतने सभी ड्रामे के बाद भी युवती ने युवक के साथ जाने से इंकार कर दिया. एडीएम शालिनी श्रीवास्तव के मुताबिक, युवती ने अपने बयान में युवक के साथ जाने से इंकार किया है, इसलिए उसे सुरक्षा के लिहाज से उज्जैन के वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. 

