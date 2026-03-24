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रतलाम में 'गब्बर' स्टाइल में पहुंचा फरियादी, घोड़ी पर सवार होकर कलेक्टरेट पहुंचा ग्रामीण, रील बनाने वालों की लगी कतार!

Ratlam News-रतलाम से एक अनोखा मामला सामने आया हैं.अपनी मांग को लेकर एक ग्रामीण घोड़ी पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंच गया. घोड़ी पर बैठकर हाथ में आवेदन लिए पहुंचे इस आवेदक को देखकर हर कोई हैरान रह गया. वहां मौजूद लोगों ने इस अनोखे अंदाज को कैमरे में कैद कर लिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 24, 2026, 03:51 PM IST
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रतलाम में 'गब्बर' स्टाइल में पहुंचा फरियादी, घोड़ी पर सवार होकर कलेक्टरेट पहुंचा ग्रामीण, रील बनाने वालों की लगी कतार!

MP News-मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हर शख्स दंग रह गया. आमतौर पर लोग अपनी समस्याएं लेकर पैदल, दोपहिया वाहन या कारों से सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं, लेकिन शिवपुर गांव के रहने वाले अरुण शर्मा अपनी मांग को लेकर सीधे घोड़ी पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए. हाथ में आवेदन लिए और घोड़ी पर बैठे अरुण को देखकर वहां मौजूद सुरक्षकर्मी और कर्मचारी अपनी जगह पर ठिठक गए. देखते ही देखते कलेक्ट्रेट परिसर एक फोटो पॉइंट बन गया, जहां कोई मोबाइल से तस्वीरें खींच रहा था तो कोई रील बना रहा था. 

ग्रामीण ने चुना अनोखा रास्ता
अरुण शर्मा का यह तरीका शौक या दिखाना नहीं, बल्कि इसके व्यवस्था के प्रति नाराजगी छिपी थी. दरअसल, अरुण और उनके क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से गोचर भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण से परेशान हैं. उनका आरोप है कि शिवपुर और आसपास के कई गांवों में दंबगों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है जो बेजुबान जानवरों के चरने के लिए छोड़ी गई थी. इस अतिक्रमण की वजह से मवेशियों के सामरे चारे का संकट खड़ा हो गया है और पशुपालक लाचार महसूस कर रहे हैं. 

सिस्टम को जगाने घोड़े पर हुए सवार
अरुण से जब उनके अनोखे प्रयोग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होने पहले भी कई बार सीधे और साधारण तरीके से आवेदन दिए हैं, लेकिन सरकारी फाइलों में उनकी मांगें कहीं दबकर रह गईं. उन्होंने कहा कि जब तक कुछ अलग न करो, तब तक प्रशासन की नींद नहीं टूटती. इस तरह के अनोखे तरीके अपनाने से ही अधिकारियों की नींद टूटती है. 

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डिप्टी कलेक्टर ने की मुलाकात
परिसर में बढ़ती भीड़ और हंगामे को देखते हुए डिप्टी कलेक्टर खुद बाहर आए और अरुण शर्मा से मुलाकात की. अरुण ने घोड़ी पर बैठे-बैठे ही अपना ज्ञापन सौंपा और गोचर भूमि को जल्द से जल्द मुक्त कराने की मांग की. अधिकारी ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है. लेकिन सवाल यह है कि क्या अपनी बात मनवाने के लिए ऐसे तरीके अपनाना सही है?

यह भी पढ़ें-सड़कों पर उतरी आल इंडियन मुस्लिम कमेटी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग

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