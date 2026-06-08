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गांव में चल रहा था स्पा सेंटर, पुलिस ने दी दबिश तो मिलीं थाईलैंड की युवतियां, संचालक समेत 3 गिरफ्तार

Ratlam News-रतलाम में पुलिस ने स्पा सेंटर में रेड कर युवक-युवतियों को हिरासत में लिया है. जांच के बाद होटल संचालक सहित स्पा सेंटर प्रबंधन से जुड़ो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. वहीं स्पा सेंटर से हिरासत में ली गईं थाईलैंड की युवतियों को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है.

Written ByChandrashekhar solankiEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 08, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:28 PM IST
गांव में चल रहा था स्पा सेंटर, पुलिस ने दी दबिश तो मिलीं थाईलैंड की युवतियां, संचालक समेत 3 गिरफ्तार

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