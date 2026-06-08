गांव में चल रहा था स्पा सेंटर, पुलिस ने दी दबिश तो मिलीं थाईलैंड की युवतियां, संचालक समेत 3 गिरफ्तार

वाटर पार्क के अंदर चल रहा था स्पा सेंटर

जानकारी के अनुसार, यह सुकून स्पा सेंटर एक वाटर पार्क परिसर के भीतर संचालित हो रहा था, जिसे स्पा चलाने के लिए किराए पर दिया गया था. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की हर एंगल से गहन जांच कर रही है. नामली पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद रतलाम शहर के अन्य स्पा सेंटर भी अचानक चर्चा में आ गए हैं. अब लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या आने वाले दिनों में भी अन्य संदिग्ध संस्थानों पर ऐसी कार्रवाई होगी. हालांकि, पुलिस का कहना है कि अन्य संस्थानों को लेकर किसी भी प्रकार की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.