गांव में चल रहा था स्पा सेंटर, पुलिस ने दी दबिश तो मिलीं थाईलैंड की युवतियां, संचालक समेत 3 गिरफ्तार

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Ratlam Spa Centre Raid-मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के नामली थाना क्षेत्र में स्थित सुकून स्पा सेंटर मामले में पुलिस की कड़ी कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है. तीन दिन पहले पुलिस की टीम ने इस स्पा सेंटर पर अचानक दबिश देकर कुछ युवक और युवतियों को संदिग्ध हालत में हिरासत में लिया था. इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने होटल संचालक सहित स्पा सेंटर के प्रबंधन से जुड़े जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
तीन आरोपी गिरफ्तार
पुलिस की कार्रवाई के दौरान मुख्य होटल संचालक मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है. वहीं दूसरी ओर, पुलिस ने स्पा सेंटर प्रबंधन से जुड़े तीन अन्य आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था और गहन पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया था. इसी कार्रवाई के तहत स्पा सेंटर से मिलीं थाईलैंड की युवतियों को सुरक्षा के लिहाज से वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया था.
आरोपियों से की गई पूछताछ
पुलिस रिमांड खत्म होने पर तीनों गिरफ्तार आरोपियों को नामली थाना पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें सीधे जेल भेजने का आदेश दिया. रतलाम के एएसपी विविके कुमार के अनुसार, रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में स्पा सेंटर के अंदर संचालि होने वाली गतिविधियों और अन्य कई महत्वपूर्ण तथ्यों से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाई गई हैं. उन्होंने बताया कि फरार मुख्य संचालक की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
वाटर पार्क के अंदर चल रहा था स्पा सेंटर
जानकारी के अनुसार, यह सुकून स्पा सेंटर एक वाटर पार्क परिसर के भीतर संचालित हो रहा था, जिसे स्पा चलाने के लिए किराए पर दिया गया था. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की हर एंगल से गहन जांच कर रही है. नामली पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद रतलाम शहर के अन्य स्पा सेंटर भी अचानक चर्चा में आ गए हैं. अब लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या आने वाले दिनों में भी अन्य संदिग्ध संस्थानों पर ऐसी कार्रवाई होगी. हालांकि, पुलिस का कहना है कि अन्य संस्थानों को लेकर किसी भी प्रकार की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.
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