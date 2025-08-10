Ratlam News: चाइना का धागा पकड़ उतर रहे थे यमराज! कलयुग के भगवान देख हो गए फरार

Ratlam Letest News: रक्षाबंधन का दिन था, लोग त्योहार मनाने की तैयारियां कर रहे थे. लेकिन रतलाम जिले में एक बड़ी घटना हो गई. बताया जा रहा है, कि औद्योगित थाना क्षेत्र में रेलवे पुलिया के पास बापूनगर के निवासी समीर खान, एक पतंग की डोर के चपेट में आ गया, जिससे उसका गला कट गया. इस हादसे में समीर के गले की सांस नली को भी काफी नुकसान हुआ. वहीं इसके बाद घायल समीर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, इस दौरान तीन डॉक्टरों ने मिलकर 45 मिनट के ऑपरेशन के बाद जान बचाई.

दरअसल, यह मामला रक्षाबंधन के दिन शनिवार की दोपहर का बताया जा रहा है. घायल समीर अपनी दुकान के लिए सामान लेकर रतलाम जा रहा था. वहीं शिव शंकर कालॉनी गैस गोदाम के पास अचानक एक धारदार चाइना धागा, उसके गले में फंस गया. वहीं तेज धार होने की वजह से समीर का गला कट गया. इस दौरान समीर खून से पूरी तरह से लथपथ हो गया था. वहीं आसपास के राहगीरों ने देखा, तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया.

यह कोई पहला मामला नहीं

आपको बता दें कि हादसे के समय वहां से गुजर रही युवती शीला और युवक शाहरुख ने देखा, तो समीर के गले में फंसी डोर को काटा और उसके बाद बाद जिला अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने 45 मिनट के ऑपरेशन के बाद समीर की जान बचा पाए. यह कोई पहला मामला नहीं है, इसी रास्ते पर एक पति पत्नी भी चाइना धागा के चपेट में आकर हादसे के शिकार हो गए. पूरे दिन में एक के बाद एक 6 लोग घायल होकर जिला अस्पताल पहुंचे, जिनमें दो की हालत बेहद गंभीर रही. (रिपोर्टः चंद्रशेखर सोलंकी/ रतलाम)

ये भी पढ़ेंः Rajgarh News-गैस सिलेंडर बने बम, एक-एक कर हुए 5 धमाके, धमाकों से कांपी धरती

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी। आपके जिले रतलाम की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!