इंदौर के बाद जबलपुर में चूहों ने मरीजों को कुतरा, लापरवाही पर कब होगी कार्रवाई ?

Jabalpur Medical College: मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाल तस्वीर एक बार फिर सामने आई है, इंदौर के बाद अब जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में चहूों के मरीजों के पैर कुतरने का मामला सामने आया है. नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में भर्ती दो मरीजों के पैरों को चूहों ने कुतर दिया. वहीं जब मरीजों के परिजनों ने इसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन को दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया, घटना के बाद दूसरे मरीजों में भी डर का माहौल है, क्योंकि उनका कहना है कि विभाग में बड़े-बड़े चूहे घूमते दिखते हैं. क्योंकि यह बड़ा मामला माना जा रहा है.

जबलपुर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही

घटना मानसिक रोग विभाग के उस वार्ड की है, जो वर्तमान में अस्थि रोग विभाग की बिल्डिंग में अस्थायी रूप से संचालित हो रहा है, यहां 25 साल की रजनी यादव और 50 साल की सरोज मेहरा के पैरों पर चूहों ने हमला किया, दोनों के पैरों की एड़ियों पर गहरे जख्म हुए हैं, परिजनों का आरोप है कि वार्ड में पहले से ही चूहों की समस्या थी, लेकिन शिकायतों के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की गई. मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. नवनीत सक्सेना ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक मामूली घटना है, लेकिन जांच के आदेश दे दिए गए हैं, हालांकि, शुरुआती जांच में मानसिक रोग विभाग के स्टाफ और डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है, बताया गया है कि वार्ड में पहले भी चूहों के काटने की शिकायत आई थी, लेकिन उसके बाद भी पेस्ट कंट्रोल या सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः रोजगार पंजीयन की शर्त हटने से क्या परेशानी? 7500 पदों पर भर्ती, क्यों नाराज हैं युवा

रजनी यादव, जो सिरदर्द की समस्या के कारण भर्ती थीं, उन्होंने बताया कि 9 सितंबर की रात को चूहों ने दोनों पैरों की एड़ियों पर हमला किया, परिजनों ने बताया कि डॉक्टर ने केवल इंजेक्शन लगाने की सलाह दी और इलाज के बाद उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया गया. वहीं, सरोज मेहरा के बेटे ने बताया कि भर्ती के दो दिन बाद ही उनकी मां के एड़ी में चूहे ने काट लिया. अगले दिन उनके पैरों पर दोबारा हमला हुआ. नर्स को सूचना देने के बावजूद कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, जिससे यहां के हालातों को समझा जा सकता है कि यहां कितनी लापरवाही बरती जा रही है.

इंदौर में भी ऐसी ही घटना

इस घटना ने हाल ही में इंदौर के एमवाय अस्पताल में हुई दर्दनाक घटना की याद दिला दी, जहां चूहों के काटने से दो नवजातों की मौत हुई थी, हाईकोर्ट ने उस मामले में सरकार से रिपोर्ट भी तलब की थी. अब जबलपुर में ऐसी ही घटना सामने आना, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है. बार-बार हो रही ऐसी घटनाएं यह दिखाती हैं कि सरकारी अस्पतालों में न सिर्फ संसाधनों की कमी है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही भी चरम पर है. मानसिक रोग विभाग में रेनोवेशन के चलते मरीजों को पहले से ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, अब चूहों के हमले ने स्थिति को और बदतर कर दिया है.

जबलपुर से कुलदीप बबेले की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः पुलिस की लापारवाही या ड्राइवर की गलती, इंदौर में ट्रक ने 15 लोगों को कैसे रौंदा?

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!