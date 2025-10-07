Advertisement
Madhya Pradesh - MP

MP में सूबेदार और SI के पदों पर निकली बंपर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, फटाफट करें अप्लाई

MP Police Bharti: कर्मचारी चयन बोर्ड (ESB) ने मध्य प्रदेश में सूबेदार और सब इंस्पेक्टर (SI) के 500 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. ऑनलाइन आवेदन अक्टूबर में शुरू होंगे और अंतिम तिथि 10 नवंबर है.

 

Oct 07, 2025, 08:04 AM IST
MP Police Recruitment: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूबेदार और सब-इंस्पेक्टर के 500 पदों पर भर्ती निकाली है. अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस में करियर बनाना चाहते हैं, तो आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन 27 अक्टूबर से शुरू होंगे. इन पदों में सूबेदार के 28 और सब-इंस्पेक्टर के 472 पद शामिल हैं. इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 9 जनवरी से दो पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए राज्य के 12 प्रमुख शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

MP में सूबेदार और SI के पदों पर निकली बंपर भर्ती
दरअसल, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सूबेदार और सब इंस्पेक्टर (एसआई) के 500 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है. कर्मचारी चयन बोर्ड (ईएसबी) ने योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो 27 अक्टूबर से जमा किए जा सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर है और 15 नवंबर तक संशोधन किए जा सकते हैं. परीक्षा 9 जनवरी को दो पालियों में शुरू होगी.

500 पदों पर निकली भर्ती
इन 500 पदों में 28 सूबेदार पद, 95 सब-इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी (विशेष सशस्त्र बलों के लिए) और 377 सब-इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी (विशेष सशस्त्र बलों के अलावा) के पद शामिल हैं. अगर आप पुलिस बल में करियर बनाने के इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं.

शैक्षणिक योग्यता क्या है?
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोनों पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अनिवार्य है. वेतनमान ₹36,200 से ₹1,14,800 तक रखा गया है. आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए ₹500 और मध्य प्रदेश के SC/ST, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए ₹250 है. अन्य राज्यों के उम्मीदवार केवल अनारक्षित (ओपन) पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा. नियम पुस्तिका ESB की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध है. जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र राज्य के 12 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन और अनुपपुर में स्थित होंगे.

