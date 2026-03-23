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छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! जल्द शुरू होंगे महतारी वंदन योजना के रजिस्ट्रेशन, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दिया बड़ा संकेत

CG News: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि महतारी वंदन योजना के नए रजिस्ट्रेशन एक बार फिर शुरु होंगे.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:33 PM IST
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सांकेतिक फोटो
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Mahtari Vandan Yojana new registration update: छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना किसी महत्वकांक्षी योजना से कम नहीं है. इस योजना के जरिए राज्य की लाखों महिलाएं न सिर्फ अपने बलबूते पर खड़ी हुईं हैं बल्कि उन्होंने समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी सीखा है. वर्तमान में छत्तीसगढ़ की करीब 70 लाख बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है. उम्मीद है कि भविष्य में इन आंकड़ों में और वृद्धी देखी जा सकती है. मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस ओर बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि महतारी वंदन योजना के नए रजिस्ट्रेशन एक बार फिर शुरु होंगे. 

छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए खुशखबरी
छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने राज्य की महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है. मंत्री ने कहा है कि जल्द ही महतारी वंदन योजना के नए रजिस्ट्रेशन एक बार फिर शुरु किए जाएंगे. योजना से वंचित रह गईं प्रदेश की पात्र महिलाओं के नाम योजना से जोड़े जाएंगे जिससे बहनों को योजना का पूरा-पूरा लाभ मिल सकेगा. वर्तमान में योजना का लाभ प्रदेश की 70 लाख बहनों को मिल रहा है भविष्य में इस संख्या में बढ़ोतरी होगी. 

कब जुड़ेंगे महिलाओं के नाम
मंत्री  ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के लिए विशेष योजना चला रही है जिससे महिलाएं सशक्त बन रही हैं. सरकार महिला जनसंख्या पर पूरा फोकस कर रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में महतारी वंडन योजना का पोर्टल दोबारा खोला जाएगा जहां पात्र महिलाओं के नाम योजना से जोड़े जाएंगे. तय तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया जा सकता लेकिन योजना में नई महिलाओं को जोड़ने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. 

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महिलाओं को 1 हजार की मदद
महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 1 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है. ये रकम महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में ट्रासंफर किए जाते हैं. किस्त हर महीने की 5-11 तारीख के बीच  जारी की जाती है. महिलाएं इन पैसों को अपने मन मुताबिक खर्च कर सकती हैं. योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की मूल निवासी, पात्र महिलाएं (विधवा, विवाहित, तलाकशुदा, और परित्यक्ता) को मिलता है. महिलाओं की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.

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